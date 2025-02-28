AKP’li Ömer Çelik ‘Öcalan’ sürecini aslında kimin başlattığını açıkladı

DEM Parti heyeti gerçekleştirdiği üç görüşmeden sonra dün Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da duyurmuştu.4 dilde okunan çağrı tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, Türkiye’de büyük tepkilere neden oldu.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Abdullah Öcalan'ın PKK'ye gerçekleştirdiği silah bırakma çağrısına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Silah bırakma çağrısına yönelik Çelik, "Bu çerçevede Irak’taki ve Suriye’deki PKK terör örgütü tüm unsurlarıyla silah bırakmalı, kendisini feshetmelidir" ifadelerini kullandı.

“ERDOĞAN’IN İÇ CEPHEYİ GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI SONRASI SÜRECE GİRİLDİ”

Çelik, “Bugün geldiğimiz noktada artık terörsüz Türkiye hedefine ulaşma zamanı olduğunu ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme şeklindeki iradesini net bir şekilde ortaya koymasının ve daha sonra bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada ayrıntılı bir şekilde ifade etmesi, ardından da Sayın Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısı, Türkiye'de, bütün Ortadoğu'da başlayan karanlık süreçlere karşı yeni bir, bütün bu dalgayı göğüsleyecek ve bölgede kardeşliği artıracak, Türkiye'nin içerisinde de iç cepheyi güçlendirecek yeni bir mesaj, yeni bir davet, yeni bir çağrı, yeni bir irade olarak ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN'IN BAŞBAKAN OLDUĞU DÖNEMDEN BU YANA HEDEFİ"

Çelik, açıklamalarının devamında şunları söyledi, “Terörsüz Türkiye hedefi Sayın Cumhurbaşkanı’nın başbakan olduğu dönemden bu yana hedefidir. Jeopolitik olarak Türkiye gerçeklere uygun bir kardeşlik siyasetini ortaya koymuştur. Bu çerçevede Irak’taki ve Suriye’deki PKK terör örgütü tüm unsurlarıyla silah bırakmalı, kendisini feshetmelidir. Terör örgütü dediğimizde sadece Irak’taki değil Suriye’deki YPG/PKK’nın da tasfiyesi ifade edilmektedir.

'Devlet bir pazarlık sürecine girer mi?' sözleri konuşuluyor, hiçbir şekilde böyle bir şey söz konusu değildir. Devletlerin terörle mücadelede sert ve yumuşak unsurları vardır. TSK mücadele etmektedir, yumuşak güç unsurları olarak da terör örgütü mensuplarına silah bırakılması çağrısı yapılmıştır. Çağrı bizim açımızdan terörsüz Türkiye merceğinden değerlendirilmektedir.

Bütün bu sürecin nasıl evrileceği cumhurbaşkanımızın isteğiyle hassas biçimde tüm kurumlar tarafından takip edilecektir."