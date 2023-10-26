AKP'li Pendik Belediyesi’nden beş taksitle arsa. Yerel seçimler öncesi…

AKP’li Pendik Belediyesi imarlı araziyi 208 milyon TL bedelle satışa çıkardı. Arsayı alacak kişiler paranın yüzde 40’ını peşin kalanı da 5 taksitle ödeyecek.

AKP'li Pendik Belediyesi’nden beş taksitle arsa. Yerel seçimler öncesi…

Yerel seçimler yaklaştıkça AKP’li belediyeler tartışmalı birçok konuya imza atmaya devam ediyor.

Bunun son örneği de Pendik Belediyesi’nde yaşandı. Belediye, geçen yıl satışa çıkarıp satamadığı Doğu Mahallesi’ndeki 3 bin metrekarelik akaryakıt istasyonu imarlı arazi dün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla 208 milyon 502 bin 780 TL’ye satışa çıkarıldı.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, arsayı alacak kişiler paranın yüzde 40’ını peşin kalanı da 5 taksitle ödeyecek.

“BU SATILAN YERLER BİZİM GELECEĞİMİZ”

Pendik Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Hayriye Uyanık, söz konusu belediyenin sık sık arsa satışı yaptığını ve bu durumu bir “gelenek” haline getirdiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Uyanık, “Kaynak olmadığı için arsa satışı yapıyorlar. Daha önce de belediye maliyeye olan borcu nedeniyle arsa satışı yapmıştı. Bu satılan yerler bizim geleceğimiz. Söz konusu mahallelere spor tesisi yapılmasını önerdiğimizde belediye ‘arsa yok’ diyor. Daha sonra bakıyoruz bu mahallelerde arsa satışı yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Tarık Balyalı’nın geçen yıl Meclis toplantısında, belediye arsalarının taksitle satışa çıkarılmasını eleştirmesi üzerine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin şu ifadeleri kullanmıştı:

“İlk defa mı böyle bir ihale gördünüz? Bu bir ticari pazarlama yöntemi. Muhammen bedeli de bazen düşük tutarız, girmeye korkmasınlar diye.”

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Rize’de halı sahada mermi paniği Gündem
Rize’de halı sahada mermi paniği
Rize’de halı sahaya maç sırasında mermi isabet etti Gündem
Rize’de halı sahaya maç sırasında mermi isabet etti
AKP'nin İstanbul formülü ortaya çıktı. Erdoğan özel önem gösteriyor Gündem
AKP'nin İstanbul formülü ortaya çıktı. Erdoğan özel önem gösteriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeren Ertaş'ın ailesi ile telefonla görüştü Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zeren Ertaş'ın ailesi ile telefonla görüştü
Şanlıurfa'da gol sesi çıkmadı Spor
Şanlıurfa'da gol sesi çıkmadı
Kanser hastası K9 köpeği, polislerin selamlama kıtasıyla uğurlandı Gündem
Kanser hastası K9 köpeği, polislerin selamlama kıtasıyla uğurlandı
Barış Manço'nun 1992 yılında Japonya'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına seslendiği görüntüler Gündem
Barış Manço'nun 1992 yılında Japonya'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına seslendiği görüntüler