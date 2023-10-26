AKP'li Pendik Belediyesi’nden beş taksitle arsa. Yerel seçimler öncesi…

Yerel seçimler yaklaştıkça AKP’li belediyeler tartışmalı birçok konuya imza atmaya devam ediyor.

Bunun son örneği de Pendik Belediyesi’nde yaşandı. Belediye, geçen yıl satışa çıkarıp satamadığı Doğu Mahallesi’ndeki 3 bin metrekarelik akaryakıt istasyonu imarlı arazi dün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanla 208 milyon 502 bin 780 TL’ye satışa çıkarıldı.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, arsayı alacak kişiler paranın yüzde 40’ını peşin kalanı da 5 taksitle ödeyecek.

“BU SATILAN YERLER BİZİM GELECEĞİMİZ”

Pendik Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Hayriye Uyanık, söz konusu belediyenin sık sık arsa satışı yaptığını ve bu durumu bir “gelenek” haline getirdiğini ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Uyanık, “Kaynak olmadığı için arsa satışı yapıyorlar. Daha önce de belediye maliyeye olan borcu nedeniyle arsa satışı yapmıştı. Bu satılan yerler bizim geleceğimiz. Söz konusu mahallelere spor tesisi yapılmasını önerdiğimizde belediye ‘arsa yok’ diyor. Daha sonra bakıyoruz bu mahallelerde arsa satışı yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Tarık Balyalı’nın geçen yıl Meclis toplantısında, belediye arsalarının taksitle satışa çıkarılmasını eleştirmesi üzerine Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin şu ifadeleri kullanmıştı:

“İlk defa mı böyle bir ihale gördünüz? Bu bir ticari pazarlama yöntemi. Muhammen bedeli de bazen düşük tutarız, girmeye korkmasınlar diye.”