AKP’li Şamil Tayyar kimsenin dokunmaya cesaret edemediği grubu hedef aldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklanması sonrasında kayyum tartışmaları gündeme gelmeye başladı. Dün akşam saatlerinde iktidara yakın Sabah gazetesi kayyum iddiasında bulunmuştu. Esenyurt Belediye Başkanlığı’na Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı haberini servis etti. Ancak haber, İstanbul Valiliği tarafından yalanlanmıştı. Bugün İçişleri Bakanlığı, Esenyurt Belediye Başkanlığı’na Vali Yardımcısı Can Aksoy’un görevlendirildiğini duyurdu. AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar ise Sabah gazetesini eleştirerek, “Yalan haberle algı oluşturdu. Dedik ki an itibarıyla böyle bir atama yok, uyardık. Yalana devam ettiler” dedi.

SABAH’IN KAYYUM İDDİASI

İktidara yakınlığı ile bilinen Sabah gazetesi başta olmak üzere bazı internet siteleri ve sosyal medya hesapları tutuklanan Ahmet Özer’in yerine Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün kayyum olarak atandığı iddialarını dolaşıma soktu. Konuya ilişkin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul’daki resmi makamlarla görüştüğünü ve bir kısım medyada yer alan Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına yönelik resmi bir yazışmanın olmadığını söyledi. İstanbul Valiliği ise "Resmi yazı yok, herhangi bir resmi talimat gelmesi durumunda bilgi paylaşacağız" bilgisini bazı yayın organlarına aktardı.

AKP’Lİ TAYYAR DA YALANLAMIŞTI

AKP’li isim Şamil Tayyar ise dolaşımda olan kayyum iddialarını dün akşam yalanlamıştı. Tayyar, “An itibarıyla Esenyurt Belediye Başkanlığı’na kayyım atandığı haberi doğru değil. İlerleyen saatlerde mahkeme tutuklama kararı verirse Başkan Ahmet Özer’in görevden alınıp yerine kayyım atanması söz konusu olabilir.” demişti.

An itibarıyla Esenyurt Belediye Başkanlığı’na kayyım atandığı haberi doğru değil.



İlerleyen saatlerde mahkeme tutuklama kararı verirse Başkan Ahmet Özer’in görevden alınıp yerine kayyım atanması sözkonusu olabilir. — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 30, 2024

TAYYAR: YALAN HABERLE ALGI OLUŞTURDU

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı Esenyurt Belediye Başkanlığı’na Vali Yardımcısı Can Aksoy’un görevlendirildiğini açıkladı. Bu açıklama sonrası dün dolaşıma sokulan iddialarında yalan olduğu ortaya çıktı.

AKP’li Tayyar, yalan çıkan haberlere ilişkin X hesabından yeni bir paylaşıma yer vererek, iktidar gazetesini eleştirdi. Tayyar, şu açıklamalarda bulundu:

“Ne oldu şimdi? Dün gece henüz sorgulama sürerken bazı haber kanalları, Esenyurt Belediye Başkanlığı’na Beşiktaş Kaymakamının atandığı yönünde yalan haberle algı oluşturdu. Dedik ki an itibarıyla böyle bir atama yok, uyardık. Yalana devam ettiler uzun süre. Daha önce de benzer yanlışa imza atan bu haber kanallarının kendine çeki düzen vermesi gerekir. İktidarı destekliyor gözükürken en büyük zararı iktidara veriyorlar.

Ne oldu şimdi?



Dün gece henüz sorgulama sürerken bazı haber kanalları, Esenyurt Belediye Başkanlığı’na Beşiktaş Kaymakamının atandığı yönünde yalan haberle algı oluşturdu.



Dedik ki an itibarıyla böyle bir atama yok, uyardık. Yalana devam ettiler uzun süre.



Süreci sabote eden o… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 31, 2024

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, dün sabah saat 06.00’da evine yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınarak Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılıkta “PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla ifadesi alınan Özer, Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilerek tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne getirildi.