AKP’li Şebnem Bursalı’dan ‘ıstakoz’ savunması: Bu bir yol kazası oldu, hata oldu

Kaynak: tv100
AKP’li Şebnem Bursalı’dan ‘ıstakoz’ savunması: Bu bir yol kazası oldu, hata oldu
Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmasıyla gündeme oturan AKP Milletvekili Şebnem Bursalı, "Üzgünüm, özür diledim kamuoyundan. Bu bir yol kazası oldu, hata oldu. Kamu kaynağını kullanmış değilim." ifadelerini kullandı.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco'da yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması gündeme oturdu.

Bursalı'ya kendi partisi de dahil olmak üzerek hemen hemen her kesimden tepki yağdı.

AKP’li Bursalı, konuya ilişkin tv100’de canlı yayın konuğu olan Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a konuştu.

"YOL KAZASI OLDU"

Burhan, Bursalı’nın kendisine, “Üzgünüm, özür diledim kamuoyundan. Bu bir yol kazası oldu, hata oldu. Kamu kaynağını kullanmış değilim.” dediğini aktardı.

Burhan, şu ifadeleri kullandı:

"Şebnem Bursalı’yla ben konuştum yeni ve özel bir bilgi vermedi ama ben konuştuklarımızı aktarayım. Şebnem Hanım bu meseleden dolayı üzgün. Böyle bir olayla gündeme gelmek uzun yıllar bu meslekte deneyimi olan birisi olarak üzgün. Siyasetin sonuçları oluyor. Ben Şebnem Hanıma da söyledim bu paylaşım yanlış. Bursalı, 'Üzgünüm, özür diledim kamuoyundan. Bu bir yol kazası oldu, hata oldu. Kamu kaynağını kullanmış değilim.' dedi."

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