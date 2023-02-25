AKP’li teyze: Para da yok. İyiliğini de görmedim ama açlıktan da ölsem Erdoğan

Sokak röportajlarında vatandaşlarla girilen diyaloglar gündem olmaya devam ediyor.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla bu konuda sokak röportajları da arttı.

Sokak kedisi adlı YouTube kanalının sokak röportajında dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti.

“AÇLIKTAN ÖLSEM DE ERDOĞAN”

"Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı?" sorusu sorulan yaşlı kadın verdiği cevapla dikkat çekti.

Yaşlı kadın “Anamızdan doğduğumuzdan beri o partiliyiz dönmeyelim bir daha...Para da yok, iyilliğini de görmedim ama açlıktan da ölsem Erdoğan! O benim babam! ” diyerek sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaş sonrasında emekli maaşı ve olmamasından ve ekonomik sıkıntıdan bahsetti.

KADIN AMPULÜ KİM İCAT ETTİ SORUSUNA ÖNCE AKP SONRA ERDOĞAN CEVABINI VERDİ

Öte yandan yine bir sokak röportajında bir kadın "Ampulü kim buldu" sorusuna Ak Parti yanıtını verdi. Koyu AKP’li olduğu görülen kadının, aynı sorunun tekrar yöneltilmesiyle birlikte bu sefer de "Erdoğan" cevabını verdi.

Kadın, kendisinden emin bir şekilde sözlerine şöyle devam etti:

"Işıkları yakıyor…kimse karanlıkta değil. AKP!.. yaşasın. Durmak yok. sormak yok… yola devammm"