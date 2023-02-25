25 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • AKP’li teyze: Para da yok. İyiliğini de görmedim ama açlıktan da ölsem Erdoğan

AKP’li teyze: Para da yok. İyiliğini de görmedim ama açlıktan da ölsem Erdoğan

Sokak röportajında mikrofon uzatılan kadın "Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı?" sorusuna “Para da yok ama açlıktan da ölsem Erdoğan!” yanıtını verdi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 13:21
Takip Et

AKP’li teyze: Açlıktan da ölsem Erdoğan

AKP’li teyze: Para da yok. İyiliğini de görmedim ama açlıktan da ölsem Erdoğan
+
Aa
-

Sokak röportajlarında vatandaşlarla girilen diyaloglar gündem olmaya devam ediyor.

2023 seçimlerinin yaklaşmasıyla bu konuda sokak röportajları da arttı.

Sokak kedisi adlı YouTube kanalının sokak röportajında dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti.

“AÇLIKTAN ÖLSEM DE ERDOĞAN”

"Kılıçdaroğlu mu, Erdoğan mı?" sorusu sorulan yaşlı kadın verdiği cevapla dikkat çekti.

Yaşlı kadın “Anamızdan doğduğumuzdan beri o partiliyiz dönmeyelim bir daha...Para da yok, iyilliğini de görmedim ama açlıktan da ölsem Erdoğan! O benim babam! ” diyerek sosyal medyada gündem oldu.

Vatandaş sonrasında emekli maaşı ve olmamasından ve ekonomik sıkıntıdan bahsetti.

KADIN AMPULÜ KİM İCAT ETTİ SORUSUNA ÖNCE AKP SONRA ERDOĞAN CEVABINI VERDİ

Öte yandan yine bir sokak röportajında bir kadın "Ampulü kim buldu" sorusuna Ak Parti yanıtını verdi. Koyu AKP’li olduğu görülen kadının, aynı sorunun tekrar yöneltilmesiyle birlikte bu sefer de "Erdoğan" cevabını verdi.

Kadın, kendisinden emin bir şekilde sözlerine şöyle devam etti:

"Işıkları yakıyor…kimse karanlıkta değil. AKP!.. yaşasın. Durmak yok. sormak yok… yola devammm"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
2
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿Zeki insanların kullandığı 6 psikolojik hile. Bunların hiçbirini unutmayın
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
3
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿EYT'de kritik iki değişiklik gündemde. Haftaya Meclis’e geliyor
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
4
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
5
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Zeytinburnu’nda silahlı çatışma: 4 yaralı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
6
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿Takipçisi asgari ücreti hatırlattı Demet Akalın çıldırdı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
7
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿AFAD'ın ne kadar aciz olduğu ortaya çıktı. Hem de Kızılay Başkanı açıkladı
﻿Fenerbahçe Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
﻿Fenerbahçe Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
﻿Fenerbahçe Konyaspor maçının VAR hakemi açıklandı
﻿Bafetimbi Gomis'ten yalanlama
﻿Bafetimbi Gomis'ten yalanlama
﻿Bafetimbi Gomis'ten yalanlama
﻿Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da üçüncü oldu
﻿Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da üçüncü oldu
﻿Toprak Razgatlıoğlu Avustralya'da üçüncü oldu
﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
﻿TSYD'den depremzedeler yararına destek organizasyonu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.