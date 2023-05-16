AKP’li Türkeş ittifakları eleştirdi, Sinan Oğan paylaştı

14 Mayıs seçimlerinde AKP Ankara 1. Bölge 1. Sıra Adayı Tuğrul Türkeş, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçildi. Türkeş, "Parlatılan 'niş'ler, 'miş' gibi yapmak ve bir seçimin ardından 'Türk Milliyetçiliği" başlıklı bir yazı yayımladı.

Türkeş yazısında "Her iki başka görüşe sahip İttifak Grubu; önem veriyor "muş" gibi yaptıkları Milliyetçiliğe gerektiği önemi vermemeleri ve Türk Milliyetçiliğinin konjonktürel gücünü göz ardı etmeleri sebebiyle sandık sonuçlarına itirazları ve bulunabilen buçuklu oylarla siyasi konumlarını geliştirmeye çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi.

14 Mayıs seçimlerinde ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan, AKP'den milletvekili seçilen Yıldırım Tuğrul Türkeş'in, Twitter'dan paylaştığı yazısını retweet etti.

Türkeş'in yazısı şöyle:

15 Mayıs 2023 seçimlerinin üzerinden yaklaşık 24 saat geçti. Seçim sonuçları tümüyle ortaya çıktı. Bu ilk sonuçları gazeteciler, siyasi analistler ve siyasi partiler ile bütün siyasetçiler tanımlamaya, anlamaya ve yorumlamaya çalışıyorlar. Medyayı takip ettiğimizde de telaş içinde birçok yorum görüyoruz.

Burada bariz bir durum bütün çıplaklığıyla önümüzde durmaktadır. Herkesin bildiği gibi 21.yüzyılın başından bugüne kadar bütün dünyada Milliyetçilik yükselen bir değerdir. Tarihte yaşadığımız bütün olumlu ve olumsuz vecheleri ile yeniden toplumlarda önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Ben de bu konuda 17 Ocak 2021 tarihinde "Azgın Milliyetçilik" başlığıyla bir yazı kaleme almıştım (bu yazımda değişik akımları tahlil ederek olası tehditlere dikkat çekmiştim.) Bunca yazı, araştırma, tartışma ortada iken; Türkiye 14 Mayıs 2023 seçimlerine hazırlanırken ki son yılında, hatta son 6 ayında, Türk Siyaset sahnesinde 2 güçlü ittifak olarak tasvir edilen her 2 yapı da bu gerçeği yadsıyarak; dışarının önerdikleri veya üzerine spot tutulan veya günlük sokak siyasetindeki popülaritelere bakılarak "niş" yapılardan medet umdu. Bir veya birkaç önceki seçimde alınan seçim neticeleri ya yanlış yorumlandı ya da etnik ayrımcılığın "Ehven-i Şer"i olarak addedilen yapılarla işbirliği iyi bir fikirmiş gibi algılandı. Kendilerince; günlük siyasetlerinde derin tavizler vermeksizin bu yapılara Meclis koltukları ve/veya seçim sonrası olası başarılardan pay önerdiler. Bu, Türkiye'deki gerçek ana akım seçmeni üzüp küstürürken bu eğilimin tamamı ile dışında bulunan bu "niş" yapıların ağzını sulandırdı.

TÜRK MİLLİYETÇİLERİNİN DURUMU

Dışarıda Milliyetçiliğin yükselişi sürerken çeyrek asırdır kafa karışıklıkları, iç hesaplaşmalar, "küçük olsun ama benim olsun"cu yaklaşımlar ile meşgul olan ve hepsinden önemlisi bir “Emekliler Derneği” anlayışıyla hatıralarla avunan Türk Milliyetçileri ise ne dünyadaki gelişmeleri ne de Türkiye'de yaşananları net okuyabildiler. Siyasetin aktif olarak içinde bulunan kişiler geniş istişarelere ihtiyaç duymaksızın kendi doğruları yönünde devam ettiler. Geriye kalanlar da Türk Siyasi yelpazesinde değişik partilerde orta seviye görevlere talip olurken büyük çoğunluğu da oy veren olarak kaldı.

SONUÇ:

15 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve siyasi partilerin milletvekilliği genel seçimine baktığımda üzülerek gördüğüm tablo şudur:

Her iki başka görüşe sahip İttifak Grubu; önem veriyor "muş" gibi yaptıkları Milliyetçiliğe gerektiği önemi vermemeleri ve Türk Milliyetçiliğinin konjonktürel gücünü göz ardı etmeleri sebebiyle sandık sonuçlarına itirazları ve bulunabilen buçuklu oylarla siyasi konumlarını geliştirmeye çalışıyorlar. “Niş” gruplara verilen tavizler, küstürülen büyük seçmen kitleleri ve bu esnada yapılan fahiş hatalar hala anlaşılamamış görünmekte.

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın aldığı oylar veriliş gerekçeleri ve verenler açısından dikkat çekicidir. Keza; Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti'ye giden oylar da yapılan bütün hatalara ve dikkat eksikliklerine rağmen buralarda toplanmıştır. Netice olarak bu seçimin tek ve gerçek galibi Türk Milliyetçiliğidir.

Bu resmetmeye çalıştığımız yapılar derlenip toparlanabilirlerse ki, bu örneğin bir "Lig" çatısı altında olabilir, bundan sonraki seçimlerde birinci parti ve seçimin galibi Türk Milliyetçiliğine değer veren, önemseyen ve onun temiz kadrolarına imkan sağlayan yapı olacaktır.

Velhasıl bir sonraki seçimin galibi Türk Milliyetçiliğidir."

