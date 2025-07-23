AKP'li Türküsev çıldırdı! Bu kez de Z kuşağını fırçaladı

İktidara yakınlığıyla bilinen AKP'li Sevda Türküsev, geçtiğimiz günlerde kredi çekip tatile gidilmesine ilişkin yorumunun sorulduğu bir programda, "Bu soruyu İlber Ortaylı'ya sorduğunu farz ediyorum ve cevap veriyorum: Geri zekalı bunlar. Yaşlanınca ben de onun gibi olacağım herhalde" diyerek yanıt vermişti.

Türküsev bu kez de gençleri fırçaladı ve Z kuşağını iş beğenmemekle suçladı.

"DİPLOMA SAHİBİ OLMA HEVESİ BAŞLADI"

"Yapılan araştırmalarda Z kuşağı haftada 4 gün çalışmak istiyor onu da sabah 9 akşam 5, öğle de 1 saat öğle arası istiyor bunun yanında dolgun maaş istiyor." diyen AKP'li Türküsev, "Bizde bir diploma sahibi olma hevesi başladı, sanki diplomaya sahip olduğunuz zaman her şeye sahip oluyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Türküsev ayrıca şunları söyledi:

'MÜHENDİS OLDUM ASGARİ ÜCRETLE Mİ BAŞLAYACAĞIM' DİYORLAR"

"Diplomanız olması ya da çocuklarınıza bir diploma edindirmek için en iyi okullara yolluyorsunuz ama çocuklarınızın yeteneklerini geliştirmediğiniz için çocuklarınızın komplekslerini de törpülemediğiniz için çocuklar diplomayı aldığı zaman herkes bizi bekliyor... Tecrübe nedir çocuklar bilmiyor. ‘Ben 4 sene okudum mühendis oldum. Asgari ücretle mi başlayacağım’ diyorlar.

Emin olun bugün 100 bin 200 bin alanlar da asgari ücretle başladı. Üniversite bitirmiş çocuklar influencer adı altında gayrimeşru yollara da başvuruyorlar."

Z kuşağı çalışmak istemiyor diyen Türküsev ayrıca, bir iş beğenmeme durumu olduğunu söyledi.