AKP'li ünlü ismin eski kocası firar etti! 2 kere tutuklanmıştı...

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar'ın özel haberine göre; THK Üniversitesi eski rektörü ve o dönem AKP Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu’nun eski eşi Ünsal Ban, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın borsada manipülasyon iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verildiği, ve firari olduğu öğrenildi.

AKP’Lİ ÜNLÜ İSMİN KOCASI FİRAR ETTİ

Bir zamanlar THK Üniversitesi eski rektörü ve AKP Milletvekili olan Zehra Taşkesenlioğlu'yla evli olan Ünsal Ban, borsa manipülasyonu nedeniyle soruşturma başlatıldı. Ban hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ban’ın arandığı belirtildi. Ünsal Ban’ın avukatı Fatih Mehmet Erduran, Gerçek Gündem’den Seyhan Soylu’ya konuştu. Erduran müvekkilinin evine polislerin geldiğini, ancak kendisinin de müvekkilinin nerede olduğunu bilmediğini söyledi.

12 MİLYON LİRA RÜŞVET İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Kayınbederi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon lira rüşvet istediği iddia edilmişti. Bu rüşvet Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’nın ismi geçiyordu. Sineren, televizyon ekranlarına çıkıp yaşadığı süreci tek tek anlatmıştı.

EŞİ ŞİKAYETÇİ OLUP, BOŞANMA DAVASI AÇMIŞTI

Süreç sürerken, Taşkesenlioğlu’nun eşi Ban’ın çektiğini belirttiği bir videoyu servis etmişti. Zehra Taşkesenlioğlu'nun elinde bıçakla "İkiniz para kazanacaksınız diye beni yakıyorsunuz" diye bağırdığı kameralara yansıyordu. Videonun paylaşılmasının ardından Ban, iddialarını kabul etti. Ancak videoyu kendisinin yaymadığını iddia etti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Zehra Taşkesenlioğlu, boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban’dan şikayetçi olmuştu. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Serkan Taranoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca ise görevden alınmıştı.

ÜNSAL BAN TUTUKLANMIŞ, SONRA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Ünsal Ban ise 29 Ağustos 2022 tarihinde Muğla'nın Milas ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşi Zehra Taşkesenlioğlu'na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma, tehdit ve şantaj suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmış ancak daha sonra serbest bırakıldı. Tahliye edildiği gün kara para aklama suçlamasıyla karşılaşan Ban, adliyeden çıkmadan yeniden tutuklandı. 13 ay sonra kara para aklama suçundan yargılandığı davadan tahliye edilmişti.

MİLYONLARI MALTA’DA AKITMIŞ

Ban hakkında yürütülen soruşturmada ise MASAK raporu kirli ilişkiler ağını ortaya serdi. Ban’ın milyonlarca euroyu çocukları ve şoförü üzerinden nasıl akladığının anlatıldığı raporda vergi cenneti Malta’da bir şirkete 3.7 milyon euro (75 milyon 295 bin TL) aktarıldığı ortaya çıkmıştı. Ünsal Ban’ın kasası olarak bilinen Ahmet Karakaş’ın hesabından, rüşvet çarkında adı geçen ve cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığından istifa etmek zorunda kalan Korkmaz Karaca’ya yaklaşık 2 milyon lira gönderildiği belirlendi.