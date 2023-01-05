AKP'li vekil İller Bankası'nın arazisine yüzlerce konut dikecek

AKP Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'e ait olan Kiler Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) İstanbul Pendik’te İller Bankası’ndan “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı” yöntemiyle aldığı araziye 513 konut ile 53 adet ticari alan kurma peşinde.

İller Bankası, Dolayoba Mahallesi’ndeki 90 bin 53 metrekarelik arazi için 2021 yılında “arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı” yönetimiyle ihaleye çıktı. Söz konusu arsaya ilişkin en yüksek teklifi 3,1 milyar TL ile Kiler GYO verdi. Ardından AKP'li Vahit Kiler'in yönetim kurulu başkan yardımcısı olduğu Kiler GYO ve Biskon Yapı’yla İller Bankası A.Ş. arasında sözleşme imzalandı. Bu sözleşme uyarınca Kiler GYO’nun arsadaki payı yüzde 99 oldu.

Kiler GYO ve Biskon Yapı A.Ş. iş ortaklığı, söz konusu arazide inşa etmeyi planladığı “Referans Pendik” projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) başvurusunda bulundu.

513 ADET KONUT YAPACAK

Proje tanıtım dosyasında yer alan bilgilere göre, 78 bin 20 metrekarelik araziye, “513 adet konut ile 53 adet ticari alan” kurulacak. İnşaat alanı, 158 bin 486 metrekare olacak ve toplam 37 blok inşa edilecek. 36 ayda tamamlanması planlanan projeyle birlikte bölgede toplam 2 bin 354 kişinin barınması ve yaşaması planlanıyor.

“Referans Pendik”in maliyetinin bir milyar 514 milyon 741 bin TL olduğu belirtilirken projenin yakınında Tavşantepe Metro İstasyonu, Pendik Millet Bahçesi, Aydos Ormanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı yer alıyor.

ALTERNATİFİ YOKMUŞ

Söz konusu parselin mülkiyetinin İller Bankası A.Ş. adına kayıtlı olduğunun aktarıldığı proje tanıtım dosyasında, şu ifadelere yer verildi: “Orta ve küçük ölçekli yatay projelerin hâkim olduğu Pendik, son yıllarda markalı konut üretiminin merkezlerinden biri haline geldi. Çevresinde okul-hastane, AVM, sanayi vb. imkânların yer alması, proje sahasına ulaşım kolaylığının olması, parselin güney sınırından 50 metre mesafede metro durağının bulunması, Pendik Millet Bahçesi’ne komşu olması, bölgede konuta duyulan ihtiyaç, proje ve yerinin seçiminde etkili olmuştur. Ayrıca kot avantajları ve imar durumunda yer alan düşük emsal değeri nedeniyle projenin ve yerinin başka alternatifi düşünülmemektedir.”

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, ‘kot farkı’ nedeniyle proje, tüm noktalarda deniz manzarası sunuyor.