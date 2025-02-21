AKP’li Vekil, İmamoğlu'na çatayım derken mezardaki Kadir Topbaş'ın kemiklerini sızlattı! Fark edilince paylaşımı anında sildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Vekil, İmamoğlu'na çatayım derken mezardaki Kadir Topbaş'ın kemiklerini sızlattı! Fark edilince paylaşımı anında sildi

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu hedef almak isterken AKP’li eski İBB Başkanı Kadir Topbaş dönemini eleştirdi. Usta, daha sonra yaptığı paylaşımı sildi ve yeniden bir paylaşım yaptı. Fakat yaptığı gafı bazı stratejik kelimelerle değiştirerek paylaşsa da, gafı hızla sosyal medyada yayıldı.

AKP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu çalışmalarını hedef almak isterken, AKP’li eski , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın 2005 yılını eleştiren bir paylaşımda bulundu.

KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNİ İŞARET EDEREK ELEŞTİRDİ

AKP’li Usta, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da sistem çöktü! Liyakatsızlar kadrosu ile İstanbul 20 yıl öncesine döndü! Kar yağışıyla trafik felç, yollar kapanmış, vatandaşımız mağdur edilmiş durumda! Altyapı yok, kriz yönetimi sıfır, hizmet yerine algı var.” ifadelerini kullandı. Usta, yaptığı hatayı fark etmesi sonrasında paylaşımını sildi.

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PAYLAŞIMINI REVİZE ETTİ

Bu paylaşımını silmesinin ardından yeni, strateji dokunuşlarla yeni paylaşımını yaptı.

Yeni paylaşımda yine aynı videoları paylaşırken şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul ve Ankara’da ulaşım sistemi çöktü! Liyakatsizler kadrosu ile İstanbul ve Ankara son 5 yılda eski Türkiye’ye geri döndü! Kar yağışıyla trafik felç, yollar kapanmış, vatandaşımız mağdur edilmiş durumda! Günlerdir yapılan uyarılara rağmen hiçbir hazırlık yok, kriz yönetimi sıfır, hizmet yerine algı var."

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