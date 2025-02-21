AKP’li Vekil, İmamoğlu'na çatayım derken mezardaki Kadir Topbaş'ın kemiklerini sızlattı! Fark edilince paylaşımı anında sildi

AKP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu çalışmalarını hedef almak isterken, AKP’li eski , İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş’ın 2005 yılını eleştiren bir paylaşımda bulundu.

KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNİ İŞARET EDEREK ELEŞTİRDİ

AKP’li Usta, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “İstanbul’da sistem çöktü! Liyakatsızlar kadrosu ile İstanbul 20 yıl öncesine döndü! Kar yağışıyla trafik felç, yollar kapanmış, vatandaşımız mağdur edilmiş durumda! Altyapı yok, kriz yönetimi sıfır, hizmet yerine algı var.” ifadelerini kullandı. Usta, yaptığı hatayı fark etmesi sonrasında paylaşımını sildi.

PAYLAŞIMINI REVİZE ETTİ

Bu paylaşımını silmesinin ardından yeni, strateji dokunuşlarla yeni paylaşımını yaptı.

Yeni paylaşımda yine aynı videoları paylaşırken şu ifadelere yer verdi: