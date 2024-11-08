AKP'li vekil Yerlikaya ve Tunç'tan istedi! ‘3 belediyeye daha kayyum atanabilir’ iddiası

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından, DEM Parti yönetiminde bulunan Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine de kayyum atandı. İktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Bir süre her sabah yeni bir kayyum haberiyle uyanabiliriz" diyerek yeni kayyum atamalarının sinyalini verirken, AKP’den Şırnak ile ilgili bir adım atıldığı iddia edildi.

AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar

TUNÇ VE YERLİKAYA İLE GÖRÜŞTÜ

Bu kapsamda, AKP Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u ziyaret etti. Ziyarete, Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Adıyaman Milletvekili İshak Şan, Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve Elâzığ Milletvekili Erol Keleş de katıldı. Adalet Bakanı ile görüşmeyi ise Tatar tek başına gerçekleştirdi.

'3 BELEDİYEYE DAHA KAYYUM İSTEDİ' İDDİASI

Sözcü’den Altan Sancar’ın haberine göre, AKP kaynakları Tatar’ın bu görüşmelerde Cizre, Silopi ve İdil’deki DEM Partili belediyelere kayyum atanmasını talep ettiğini belirtti. Tatar, belediye başkanlarını “teröre destek vermekle” suçlayarak, iki bakandan da bu belediyelerle ilgili adım atılmasını istedi. Tatar, aksi halde Şırnak’ta güvenlik sorunları yaşanabileceğinden endişe duyduğunu dile getirdi.