AKP'li vekillerin mikrofon ile imtihanı. Yine açık unutuldu! Öyle bir şey söyledi ki...

Meclis komisyonunda yeni bir mikrofon kazası daha oldu. Sabah saatlerinde biten görüşmelerden sonra TBMM Genel Kurulu’nun 28 Ocak 2025 tarihine kadar sömestr tatiline girmesi sebebiyle TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısına katılım olmadı.

Gerçek Gündem'den Ünsal Ergen'in haberine göre daha önceden belirlenen gündem ile Netflix yetkililerinin sunumu için bugün saat 11.00’de toplantı için basın mensupları yerini aldı. Ancak sabah 05.00’te sona eren görüşmeden sonra pek çok milletvekili tatile çıkmıştı.

TELEFONDAN VEKİL ÇAĞIRDI

Komisyon başkanı Hüseyin Yayman, kameraların yerini alması ve mikrofonların yerleştirilmesinin ardından komisyon yeter sayısı olmadığını belirledi.

Mikrofonların açık olduğunu düşünmeyen Yayman’da komisyon toplantısının gerçekleşmesi için tek tek milletvekillerini aramaya başladı. Bu arada kameralara takılan Yayman’ın yaptığı görüşmeler ise kayda geçti.

Komisyon Başkan Yardımcısı AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ile oturan Başkan Yayman, AK Partili Komisyon Üyesi Muammer Avcı’yı arayarak, “Muammer Abi komisyon yeter sayısını bulamadık, geç kapanınca. Yakındaysan gel, sonra yine çıkarsın… Tamam abi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.