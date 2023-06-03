AKP’li Yayman’dan HÜDA PAR çıkışı: Atatürk ile sorunu olan adamın alnını karışlarız…

AKP’li Hüseyin Yayman, Meclis’e partisinin listelerinden giren HÜDA PAR’a ilişkin, “Mustafa Kemal Atatürk ile sorunu olan adamla Hüseyin Yayman’ın sorunu olur. Adamın alnını karışlarız…”

AKP’li Yayman’dan HÜDA PAR çıkışı: Atatürk ile sorunu olan adamın alnını karışlarız…

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis’e partisinin listelerinden giren HÜDA PAR’a ilişkin tartışmalar hakkında konuştu.

Yayman, katıldığı yerel bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk ile sorunu olan adamla Hüseyin Yayman’ın sorunu olur. Adamın alnını karışlarız…” ifadelerini kullandı.

Yayman, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bayrakla, milletle, bu ülkenin değerleriyle, Mustafa Kemal Atatürk ile sorunu olan adamla Hüseyin Yayman’ın sorunu olur. Adamın alnını karışlarız… Sen kimsin… Kimse bu, hangi ittifaktan olursa olsun, kim söylerse söylesin Türkiye bir bütündür.”

İlgili Haberler
HÜDA PAR'lı Zekeriya Yapıcıoğlu Meclis'te yemin etti
Sinan Oğan, "Bir ülkücüyü kessen yan yana gelmez" demişti. HÜDA-PAR ile aynı karede birlikte AKP’lileri selamladı
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu pusulayı düşürünce oyu belli oldu
AKP listelerinden Meclis’e giren HÜDA PAR’lı vekil: Kadın narindir naziktir, çalışmak zorunda bırakılmasın
AKP’li isim bunu kaldırttı. HÜDA PAR’ın arkasındaki Hizbullah tarafından katledilmişlerdi
1997 doğumlu HÜDA PAR yöneticisi 28 Şubat mağduru olduğunu söyledi. 28 Şubat süreci 1997'de yaşanmıştı
Öne Çıkanlar
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Flaş Icardi gelişmesi. G.Saray'a getiren menajer konuştu
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Fenerbahçe Kadınlarda da şampiyon olamadı. Şampiyon Fomget G.S.K
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Süper Lig'den düşme kalkacaksa G.Saray'ın şampiyonluğu ne olacak? Gürel Yurttaş yazdı
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Florya inledi: Taraftarız biz çekeriz cefa Ali Koç bizi bırakma!
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Aksaray Belediyespor'dan çalınan kupa açıklaması: Galatasaray yüzünden yaptık
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Erden Timur elindeki belgeleri lig bitince açıklayacak
Son Haberler
Şenol Güneş'ten flaş karar Spor
Şenol Güneş'ten flaş karar
Galatasaray'a kara boğa. Jean Philippe Mateta geliyor Spor
Galatasaray'a kara boğa. Jean Philippe Mateta geliyor
Zelenskiy: NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz Dünya
Zelenskiy: NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz
Çin’de hortum: 13 yaralı Dünya
Çin’de hortum: 13 yaralı
Cem Yılmaz ve Bülent Şakrak'tan Erşan Kuneri paylaşımı Magazin
Cem Yılmaz ve Bülent Şakrak'tan Erşan Kuneri paylaşımı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan’ın yemin törenine katılacak Güncel
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Erdoğan’ın yemin törenine katılacak