AKP’li Yayman’dan HÜDA PAR çıkışı: Atatürk ile sorunu olan adamın alnını karışlarız…

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Meclis’e partisinin listelerinden giren HÜDA PAR’a ilişkin tartışmalar hakkında konuştu.

Yayman, katıldığı yerel bir televizyon programında yaptığı açıklamada, “Mustafa Kemal Atatürk ile sorunu olan adamla Hüseyin Yayman’ın sorunu olur. Adamın alnını karışlarız…” ifadelerini kullandı.

Yayman, konuya ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

“Bayrakla, milletle, bu ülkenin değerleriyle, Mustafa Kemal Atatürk ile sorunu olan adamla Hüseyin Yayman’ın sorunu olur. Adamın alnını karışlarız… Sen kimsin… Kimse bu, hangi ittifaktan olursa olsun, kim söylerse söylesin Türkiye bir bütündür.”