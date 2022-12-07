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  • AKP’li Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğramıştı. İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı

AKP’li Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğramıştı. İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı

AKP’li Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, yoğun bakımdan çıktı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 13:29
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AKP’li Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğrayan İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı

AKP’li Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğramıştı. İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı
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AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruk alması sonucu yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, servise alındı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Partili Örs'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. 

Hastane odasından fotoğraf paylaşan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

“Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız!”

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AKP ve İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşanan arbedede fenalaşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

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GAGOŞ-23
7.12.2022 14:20
şimdi bu akp vekil kendini er doğana böylemi ispatlamaya çalıyor? tabi vizyonsuz adam bilgisiz adam oturumlarda ekonomide bi haber ülkenin gidişatında bi haber insan dır halkın karsısına çıksın tıpa  
 
ghost
7.12.2022 14:05
siyasi partiler kanunu değiştirlmeli' dir ., halk kimi seçtiğini bilmelidir ., derebeyi insanlar o mecliste bulunmamalıdır ., sicili bozuk olan nasıl devlet memuru olamıyorsa meclisede girememelidir .  
 
Vatandaş Rıza
7.12.2022 13:58
Hüseyin başkanıma geçmiş olsun. Bunlara sandıkta iyi bir kötek atacağız.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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