AKP’li Zafer Işık'ın yumruklu saldırısına uğramıştı. İYİ Partili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı

AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın Meclis'teki bütçe görüşmelerinde yumruk alması sonucu yoğun bakıma kaldırılan İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, servise alındı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Partili Örs'ün sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Hastane odasından fotoğraf paylaşan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

“Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız!”

NE OLMUŞTU?

TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında AKP ve İYİ Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı. Yaşanan arbedede fenalaşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.