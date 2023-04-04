AKP’liler derse bile girmeden mezun olup Türkiye’de hakim ve savcı oluyorlar. Mustafa Şentop’un Onursal Başkanı olduğu üniversiteyle ilgili flaş iddia

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop’un Onursal Başkanı olduğu Makendoya’daki Uluslararası Balkan Üniversitesi’yle ilgili sosyal medyadan flaş bir iddia geldi.

Meclis Başkanı Şentop’un Onursal Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin AKP’lillere sınavsız ve iş garantili hukuk mezuniyeti sağladığı öne sürüldü.

Sosyal medyada yayılan iddialara göre, hukuk fakültesinden mezun olan AKP’liler Türkiye’de kolaylıkla Hakim ve Savcı oluyor. Üstelik atanacakları bölgenin bile belli olduğu iddia edildi.

Üniversitenin Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK) Denkliğinin de olduğu öğrenildi.

Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı’na ait olan Uluslararası Balkan Ünviersitesi’yle ilgili bu iddiaya sosya medyadan çok sayı da tepki de geldi.

“Çocukların hayatlarını, haklarını çalıyorlar... Hesap verecekler hesap.., Oralarda başka üniversiteler de var sanırım. Sınav yok, devam yok. Basıyorsun parayı alıyorsun hukuk diplomasını. İyi işi…” şeklinde kullanıcılar tepki gösterdi.

ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ

Üniversite Makedonya’nın başkenti Üsküp’te faaliyet gösteriyor. Üniversite Makedonya’da YÖK kılavuzunda yer alan ilk ve tek üniversite özelliği de taşıyor. Üniversitenin 2006 yılında kurulduğu öğrenildi. Üniversite Eğitim ve Kültür Vakfı "ÜSKÜP" tarafından kuruldu.

Öte yandan Mustafa Şentop’un üniversiteyi sık sık ziyaret ettiği, toplantılara katıldığı da ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medyada yayılan iddiaların ardından Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü açıklama yaptı.

Açıklama şöyle:

1) Uluslararası Balkan Üniversitesi, 32 ülkeden öğrencisi olan, uluslararası kriterlere göre başarısı tasdik edilmiş, akademik ve fiziki altyapısı yalnızca faaliyet gösterdiği Kuzey Makedonya’da değil, Balkan coğrafyasında da seçkin konuma sahip bir eğitim kurumudur. Uluslararası Balkan Üniversitesi, 26 Mart 2006 tarihinde Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te Türkiye ve Kuzey Makedonya’dan onlarca hayırseverin kurduğu, eğitimde on yedi yılı geride bırakmış saygın ve uluslararası niteliği olan bir üniversitedir.

2) Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya’da Şangay Kriterlerine göre eğitim ve Erasmus öğrenci değişiminde birinci; ülke genelinde en fazla kayıt alan ve eğitimdeki kalitesiyle ön plana çıkan bir vakıf üniversitesidir. 32 farklı ülkeden öğrencisi bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi, İngilizce eğitim vermekte olup % 70 devam mecburiyeti olan bir yüksek öğretim kurumudur. 32 ülkeden öğrencisi olsa da üniversitemizin asıl odaklandığı alan Balkan coğrafyasıdır. Uluslararası Balkan Üniversitesi, % 100’e varan Burs imkânları ve % 100 İngilizce Eğitimi’nin yanı sıra uluslararası akademik kadrosu, tam donanımlı ve yeni kampüsüyle 200’den fazla uluslararası anlaşma ile öğrencilerine Avrupa’da eğitim imkânı sunarak, onları başarılı bir kariyere hazırlamaktadır. Uluslararası Balkan Üniversitesi, 8 Fakülte ve 1 yüksekokul ile 40’tan fazla Lisans, Lisansüstü, doktora programı ve İngilizce Dil okuluyla, üniversitemiz eğitimde evrensel değerlere dayalı yenilikçi ve modern yaklaşımlar benimsemektedir.

3) Uluslararası Balkan Üniversitesi, İngilizce eğitim veren bir eğitim kurumu olması sebebiyle zor ve zorunlu bir dil eğitiminden sonra öğrencilerine yükseköğrenim verir. Üniversitemize dil bilmeden gelen bir öğrencinin hazırlık sınıfını geçmeden eğitim yapması mümkün değildir.

4) Uluslararası Balkan Üniversitesi, katı bir devam zorunluluğu uygulamaktadır. Üstelik Türkiye’den gelen öğrenciler için YÖK mevzuatı en az 90 gün söz konusu ülkede bulunmayı zorunlu kılmaktadır. Bu şart üniversitemiz için yeterli olmamakta, üniversitemizde bir dersten başarılı olmanın ilk şartı %70 devam zorunluluğudur. Devam zorunluluğunun ne kadar tavizsiz uygulandığının en açık göstergesi, Türkiye’den gelen öğrencilerimizin mezun olma oranıdır. Türkiye’den gelen öğrencilerimizin ancak % 8’i ne yazık ki bu tavizsiz devam zorunluluğu ve İngilizce eğitim sebebiyle mezun olabilmektedir. Geri kalan %92’lik kısım mezun olamamaktadır. Adı geçen gazetecinin iddiasına konu olan Hukuk Fakültesi için de zikredilen zorunluluklar geçerlidir.

5) Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz, kendi ülkelerinde hukukî bir faaliyet göstermek veya görev almak için söz konusu ülkelerin iç hukukuna yönelik ilave bir programı tamamlamak zorundadır. Türkiye için de bu durum geçerlidir. Üniversitemizden mezun olan bir öğrencinin Türk Hukuk Sistemini kapsayan fark derslerini vermeden avukatlık yapmaları mümkün değildir. Bunun için mezuniyetlerinden sonra Türkiye’de bir üniversitede ortalama 2 yıl süren bir program dâhilinde Türk hukuk sistemini içeren fark derslerini verirler. Bu süreçler ise, tamamen YÖK mevzuatına ve ilgili üniversitelerin akademik zorunluluklarına uygun olarak yapılır.

6) Dolayısıyla Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu bir öğrencinin YÖK mevzuatına uygun olarak Türk üniversitelerinde fark derslerini vermesi halinde Türkiye’de avukatlık yapması mümkündür. Bugüne kadar mezunlarımız arasından bu süreci tamamlayıp Türkiye’de avukatlık yapma hakkını kazanan sadece bir öğrencimiz vardır. Şunu da belirtmeliyiz ki, Uluslararası Balkan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olup kendi ülkesinde avukatlık yapmaya başlaması en zor aşamalara tabi olan öğrencilerimiz, Türkiye’den gelenlerdir. Türkiye’den gelen öğrencilerimizin bir kısmı Amerika’da avukat olup, meslek hayatlarına devam etmektedir. Tüm bu sebeplerle, adı geçen gazetecinin iddiasında ifade ettiği gibi ‘Markette çalışıp Hukuk Fakültesi’nden mezun olma durumu, Uluslararası Balkan Üniversitesi için imkânsızdır.

7) Uluslararası Balkan Üniversitesi, faaliyet gösterdiği Kuzey Makedonya da Cumhurbaşkanları, Başbakanları ve Bakanları başta olmak üzere tüm resmî temsilcileri ve görevlileri tarafından takdirle karşılanan; her vesileyle ziyaret edilip desteklenen seçkin bir eğitim kurumudur. Etkisi ve nüfuzu, faaliyet gösterdiği ülkenin dışına taşmış bir üniversiteyle ilgili ‘markette çalışan bir tanıdık’tan edinilen duyumla kanaat belirtmek, algı yaratmak, gazetecilik ahlâkıyla bağdaşmayan, ancak kirli bir yanlış bilgilendirmeden ibarettir.

8 ) Akinan’ın iftira niteliği taşıyan, en iyi ihtimalle cehaletle malûl açıklamasında Uluslararası Balkan Üniversitesi’ni TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a ait olduğu iddia edilmektedir. Akinan’ın özgeçmişinde mezun olduğu herhangi bir üniversite zikredilmediği için yüksek öğretim, hele de üniversite kurmanın maliyeti konusunda bilgisinin ne düzeyde olduğunu bilemiyoruz. Fakat anlaşılan o ki Akinan, 17 yıldır eğitim faaliyeti yürüten, sadece Kuzey Makedonya’nın değil çevre Balkan devletlerinin de önde gelen kampüslerinden birine sahip, 4 bin öğrenciye ev sahipliği yapan böylesine dev bir kurumun Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’a ait olabileceğini düşünecek kadar bu meseleye yabancı birisi.

Şunu belirtmeye mecburuz ki; Meclis Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Türk akademisine 20 yılını vermiş, 12 yıldır parlamentoda siyasetçi kimliğiyle milletine ve devletine hizmet veren, aile kökleri Kuzey Makedonya’ya dayanan, mümtaz ve Rumeli coğrafyasının kendisiyle iftihar ettiği bir devlet adamımız ve büyüğümüzdür.

TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün izlerinin ve köklerinin de bulunduğu bu coğrafyada faaliyet gösteren bütün eğitim ve kültür kurumlarıyla birlikte Uluslararası Balkan Üniversitesini de her müşküllerinde desteklemekten, himaye etmekten geri durmamıştır. Bütün diğer kurumlar gibi Uluslararası Balkan Üniversitesi de, TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop’a himayelerinden ve desteklerinden ötürü şükran duymaktadır. Bu durum sadece bir manevi himayeden ibaret olup resmî veya gizli bir sahiplik veya başkanlık söz konusu değildir. Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin sahibi Üsküp Vakfı ve bu vakfın mütevellisidir.

9) ‘Markette çalışan bir tanıdık’tan edindiği duyumu Uluslararası Balkan Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Rektörü ile görüşerek tahkik etmek varken binlerce akademisyenin, on binlerce öğrenciye emek vererek oluşturduğu birikimi yok sayarak kamuoyuyla paylaşan Serdar Akinan’ın yaptığı hatayı, hakikatleri öğrenerek düzelteceğini umuyoruz.

10) Türkiye de dâhil olmak üzere dünyadaki üniversiteler, yabancı öğrenci kabulünde kontenjan miktarınca öğrenciyi geçerli bir lise diploması ile kabul ederler. Uluslararası Balkan Üniversitesi yabancı öğrenci kontenjanına başvuru durumunda öğrencilerini ilk olarak dil sınavına alarak, eğer yeterli dil seviyesi yoksa hazırlık sınıfına alarak kontenjan adedince öğrenciyi kabul eder. Bütün dünyada ve Türkiye’deki yabancı öğrenci kabulü de bu şekilde yapılır. Uluslararası Balkan Üniversitesi, Kuzey Makedonya devletinin kanun ve yönetmeliklerine göre yabancı öğrenci kabulü yapmaktadır.

11) Serdar Akinan’ı gencecik, henüz hayata adım atacak öğrencilerimizi AKP çocukları olarak nitelemesi, ayrımcı bir dil kullanması, çocuklarımız üzerinden nefret söyleminde bulunmasını şiddetle kınıyoruz. Biraz araştırıldığında görülecektir ki, her partiden milletvekili seviyesinde velilerimiz, her görüşten insanımızın çocuğu burada eğitim almaktadır. Serdar Akinan’ın ayrımcı, seviyesiz, ahlâktan yoksun bu nefret söylemlerinin takdirini kamuoyu vicdanına bırakıyoruz.

12) Yüzlerce yıl atalarımızın yurt edindiği, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere binlerce devlet ve millet adamı yetiştirmiş Rumeli-Balkan coğrafyasının gururu haline gelen Uluslararası Balkan Üniversitesi’ne karşı süflî politik gerekçelerle böylesine gayri ahlaki bir iftirayı dile getirmemin utancı bu gazetecinin sicilinde ömrü boyunca bir kara leke olarak kalacaktır.