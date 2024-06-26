AKP'liler ile DEM'liler birbirine girdi! Küfür edilince Meclis karıştı

TBMM Genel Kurulu’nda DEM Parti’nin "Çınar ve Mazıdağı'ndaki yangın felaketi" hakkındaki grup önerileri görüşülürken kavga çıktı.

DEM Parti'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında söz alan AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Mardin ve Diyarbakır'daki yangınlara kısa sürede müdahale edildiğini belirtti. Yangında 15 kişinin hayatını kaybettiğini anımsatan Ensarioğlu, "Bu mesele istismar edilecek bir mesele değil, istismar olmaz. Eğer bunu konuşacaksak, o zaman, sizin Eş Başkanınız, yangından yarım saat sonra oradaydı. Neredeydiniz? Yangın söndürmede birinci derecede itfaiye sorumludur. Sizin sorumluluğunuz büyük. Yangın araçlarınızın onda biri orada değil, personelinizin yirmide biri orada değil. Neden sevk etmediniz? Siz sorumlusunuz birinci derecede. Birbirimizi mi suçlayacağız burada, yakışıyor mu?" diye konuştu.

"İŞE ALMAK İÇİN MİLLETTEN PARA ALIYORDU"

Daha sonra kürsüye gelen DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Ensarioğlu’nun kendisinin adını vermeden basın üzerinde yapılan bir tartışmayı ifade ettiğini belirterek, “Evet ben Diyarbakır'da kayyum olarak atanan valinin yolsuzluk, hırsızlık yaptığını ve Galip Bey’in de millletvekili olarak bunlara dair ilgisini söylemiştim. Ama kendisinin cevabı olayı aydınlatmak yerine, ağzıma almayacağım, bir Kürde, bir erkeğe, bir insana yakışmayacak bir kavram kullandığı için 'senin düzeyine düşmeyeceğim' dedim. Bunu burada kapatıyorum. Bütün Diyarbakır'a soralım; Galip Ensarioğlu'nun kayyum döneminde işe almak için ne kadar para aldığını, kaç kişiyi işe aldığını soralım Diyarbakır halkına” dedi.

"ŞEREFSİZ KAVGASI"

Bu sırada Galip Ensarioğlu, Beştaş’a tepki gösterirken, “İspat etmezsen şerefsizsin” diye bağırdı. Beştaş da “Yine 'şerefsiz' diyorsun. Şerefsiz sensin. Terbiyesiz. Şerefsizliğe bak ya” diyerek tepki gösterdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Meclis Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.