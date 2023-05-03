AKP’liler propagandasını yaptığı adayı tanımadı. Karşılaşınca ‘kim bu aday’ dediler

14 Mayıs seçimlerine kısa bir süre kala milletvekili adaylarının seçim çalışmaları da son sürat devam ediyor. Bu kapsamda milletvekillerinin propagandası için partililer ve dışarıdan para karşılığı tutulan isimler de çalışıyor.

Samsun’da kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada gündem oldu. AK Parti Samsun milletvekili adaylarının tanıtımı için broşür dağıtma kampanyası başlattı.

AKP broşürlerini dağıtan bir genç, o sırada propagandasını yaptığı aday olan ve aynı zamanda AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Çiğdem Karaaslan’ı tanımadı. Genç, Karaaslan’a broşür verirken, ''14 Mayıs’ta Çiğdem hanıma oylarınızı bekliyoruz’’ dedi.

Çevredeki vatandaşlar yaşanan bu diyaloğa gülerken sosyal medyada defalarca paylaşıldı.