AKP’nin adayı iş insanlarını tehdit etti. Destek sözü vermeleri için süre tanıdı

Kaynak: ANKA
AKP’nin adayı iş insanlarını tehdit etti. Destek sözü vermeleri için süre tanıdı
AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, katıldığı iftar programında iş insanlarını tehdit etti. İş insanları ve esnafa, kendisine destek sözü vermeleri için süre tanıyan Yılmaz, aksi durumda bir hesaplaşmanın gerçekleşeceğini söyledi.

AKP’li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Sebze Meyveciler Odası, Balıkesir Tuhafiyeciler Odası üyeleri ve aileleriyle, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Programda konuşma yapan Yılmaz’ın, iş insanları ve esnafa yönelik tehdit söylemleri dikkatleri çekti. Yılmaz, yaptığı konuşmada, Balıkesir’i yönetmeye devam edeceklerini ifade etti ve destek sözü vermeyenlerle şehrin bir hesabının olacağını söyleyerek iş insanlarını tehdit etti.

ekran-goruntusu-2024-03-26-115104.png"BİZE DESTEK SÖZÜ VERMEYEN..."

“Hani ‘kurt bu kışı atlatır da yediği ayazı unutmaz’ diyorlar ya.” diyen Yılmaz, “İş adamlarına sesleniyorum, duyuyorum ki, ‘Yücel Yılmaz bu işi çok iyi öğrendi, şehri çok iyi yönetiyor, işçilere çok yüksek maaş yaptı, şehrinde herkes tarafından seviliyor. Önünü kesmezsek şöyle olur, böyle olur.’ Ben bunları duyuyorum ama cuma gününe kadar tavırlarını değiştirmezlerse sandık pazar günü önümüze gelecek. Ondan sonra da hani kurt kışı atlatır yediği ayazı unutmaz derler ya. Bize destek sözü vermeyen, bizle beraber bu kadar ilişkimize rağmen arkamızdan iş çevirenlerle de şehrin bir hesabı olacaktır.” İfadelerini kaydetti.

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