AKP’nin adayından jandarma komutanına ağza alınmayacak küfürler. Büyük skandal

Kaynak: Oda TV
AKP’nin adayından jandarma komutanına ağza alınmayacak küfürler. Büyük skandal
AKP’nin adayı Babaoğlan Altun’un jandarma komutanına ağza alınmayacak küfürler etmesi tepki çekti.

Niğde Hacıabdullah beldesinin AKP’li belediye başkan adayı Babaoğlan Altun, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde yaptığı bir çalışmayı vatandaşlarla paylaştı.

Canlı yayın yaptığını fark etmeyen Altun, “Jandarmanın arkasından arabayı takip ettim. Komutana şöyle dedim: ‘Sen tam bir O****u evladısın.” diye anlattı.

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PARTİLİLER UYARDI: BAŞKANIM CANLI YAYINDAYIZ

Bu sözler ortamdaki insanları güldürürken partililer, “Başkanım canlı yayındayız” diye hatırlattılar.

Altun, soğukkanlılığını koruyarak şunları söyledi:

“Buraya kimse girmesin. Tutanakları alın, Yüksek Seçim Kuruluna verin. İş bitirilsin.”

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2019 SEÇİM SONUÇLARI

Hacıabdullah’ta 2019 yılında yapılan yerel seçimleri MHP’nin adayı yüzde 60 oy alarak kazandı. AKP’nin adayı ise yüzde 38 oyda kaldı.

Hacıabdullah, Niğde ilinin Merkez ilçesine bağlı eski bir beldedir. 1476 ve 1500 yılı kayıtlarında Andırlos adıyla geçen beldenin 2022 yılındaki nüfusu bin 871’dir. Hacıabdullah, sürekli göç veren bir beldedir ve 1990 yılındaki nüfusu 3 bin 7’dir.

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