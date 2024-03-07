AKP’nin afişini asmayan esnaf fişlendi iddiası

Kaynak: BirGün
AKP’nin afişini asmayan esnaf fişlendi iddiası
AKP’li Gaziantep Şahinbey Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun seçim afişlerini asmak istemeyen esnafın isimlerinin kaydedildiği ileri sürüldü.

Yeniden aday olarak gösterilen Gaziantep Şahinbey Belediyesi Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun seçim afişlerini asmak istemeyen esnafın isimlerinin kaydedildiği iddia edildi.

ekran-goruntusu-2024-03-07-111619.pngBirGün’den Mustafa Bildircin’in aktardığına göre, Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde seçim çalışması yürüten AKP’liler Mavi Kent Sanayi Sitesi’ni ziyaret etti ve ellerinde bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun afişlerini, sanayi sitesindeki dükkanlara asmak istedi.

NOT ALDILAR

Esnafların bir kısmı, Tahmazoğlu’nun afişlerinin dükkânına asılmasına izin verdi, bazıları ise buna karşı çıktı. Afiş astıran esnafı not alan AKP’lilerin, astırmayanları da “Afiş astırmadı” şeklinde fişlediği iddia edildi. Sanayi esnafı, uygulamaya tepki gösterdi.

kapak-101636.jpg“KARA LEKELERİNE YENİ BİR SAYFA DAHA AÇTI”

Esnafa yönelik bu uygulayamaya tepki gösteren Şahinbey Belediye Meclisi'nin CHP’li Üyesi Hasan Şencan, “Esnafın belini bükenler, evine ekmek götürmeye hasret bırakanlar şimdi siyasi mafyalığa soyundular” ifadelerini kullandı.

Şencan, “Bu utanmaz ve demokrasi dışı hareket de AKP’ye yakışırdı. Gaziantep'te devlet imkanlarını ve Cumhurbaşkanlığı forsunu arkasına alıp seçim çalışması yapanlar aslında bir figürandır, bunlar hep birilerinin gölgesinde var olmuştur.” ifadelerini kaydetti ve belediye başkanlarının karşısında Partili Cumhurbaşkanı olduğunu bildiklerini ifade etti.

Buna rağmen; İstanbul ve Ankara’nın başardığını ve Gaziantep’in de başaracağını ileten Şencan, “Bu demokrasi dışı hareketler, AKP’nin kara lekelerine yeni bir sayfa daha açtı. Yazıklar olsun.” dedi.

Hasan Şencan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu olayı "siyasi mafyalık" olarak nitelendirdi.

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