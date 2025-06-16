AKP’nin asla kazanamayacağı iller ortaya çıktı! Anket sonuçları açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’nin asla kazanamayacağı iller ortaya çıktı! Anket sonuçları açıklandı

ORC Araştırma Şirketi, 8-10 Haziran ve 11-13 Haziran tarihleri arasında toplam 11 ilde gerçekleştirdiği "bu pazar bir genel seçim olsa..." başlıklı genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı… İşte detaylar…

ORC Araştırma Şirketi, Haziran ayında yaptığı genel seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı. 8-10 ve 11-13 Haziran tarihlerinde toplam 11 ilde yapılan kamuoyu araştırmasında yurttaşlara "bu pazar bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" diye soruldu.

Malatya, Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa’da AKP, birinci sırada yerini alırken, Adana, Antalya, Eskişehir, İzmir, Mersin ve Tekirdağ’da ise CHP birinci sıradaki yerini aldı.

CHP, seçimi kaybettiği illerde AKP ile aradaki farkı iyice azalttı.

İşte anket sonuçları:

adana1.jpg

antalya2.jpg

bursa3.jpg

eskisehir-4.jpg

izmir5.jpg

kayseri6.jpg

kocaeli7.jpg

konya.jpg

malatya.jpg

mersin.jpg

tekirdag.jpg

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