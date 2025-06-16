AKP’nin asla kazanamayacağı iller ortaya çıktı! Anket sonuçları açıklandı

ORC Araştırma Şirketi, Haziran ayında yaptığı genel seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı. 8-10 ve 11-13 Haziran tarihlerinde toplam 11 ilde yapılan kamuoyu araştırmasında yurttaşlara "bu pazar bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz" diye soruldu.

Malatya, Konya, Kocaeli, Kayseri, Bursa’da AKP, birinci sırada yerini alırken, Adana, Antalya, Eskişehir, İzmir, Mersin ve Tekirdağ’da ise CHP birinci sıradaki yerini aldı.

CHP, seçimi kaybettiği illerde AKP ile aradaki farkı iyice azalttı.

İşte anket sonuçları: