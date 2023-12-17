AKP’nin Büyükşehir Belediye adayları belli oldu mu. Ali İhsan Yavuz açıkladı

Ali İhsan Yavuz, A Haber’de katıldığı bir programda, Cumhur İttifakı'nın yerel seçim çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Yavuz, "MHP ile sıkı bir çalışma sürecindeyiz, sona yaklaşıyoruz" dedi.

Hürriyet’in derlediği konuşmasında Yavuz;

“Özel bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımız buradaysa bugün teşkilattaysa ve böyle bir çalışma yapılıyorsa bu çok özel bir durum demektir ama mesele bugün başlamıyor. Çok önceden beri uzun bir sürece sarih çalışmalar var ve son özellikle 5-6 aydır bu çalışma temposu arttı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle biz de her birim Genel Merkez nezdinde sürece dönük gerçekten çok muhkem çalışmalar yaptık. Bu o çalışmaların en önemli halkalarından birisi. Bu noktaya gelmeden önce bütün İstanbul'da ve bütün Türkiye'de memnuniyet anketleri yapıldı. İstanbul'un her ilçesini kapsayacak şekilde 4-5 tane memnuniyet anketi var AK Parti'nin elinde” dedi.

TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILDI

Yavuz konuşmasının devamında;

“Ama döndük bir temayül yoklaması yaptık. Sadece İstanbul'da 10 bin kişi oy kullandı. Bütün Türkiye'de 160 bin kişinin oy kullanma hakkı olduğu ama yaklaşık 130 bin kişinin oy kullandığı bir temayül süreci geçirdik.

Bu halka da o önemli halkalardan bir tanesi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat başkanlık etmek suretiyle teşkilat mensuplarının düşüncesi alınıyor. Kim var orada? İstanbul'da oturan MKYK üyeleri var. 3 kademe ilçe başkanları. Kadın ve gençlik ve ana kademe başkanları. İl yönetim kurulu üyeleri ve belediye başkanlarından oluşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımız onlarla istişare edecek” ifadelerini kullandı.

İSTİŞARE VURGUSU

MHP ile yaptıkları çalışmada sona geldiklerini söyleyen Yavuz;

“İzmir için de aynı çalışma yapıldı. Ankara'da yapıldı. Adana'da yapıldı. Temayül yoklamasının üstüne olan işler bunlar fazladan. Anket çalışmasının üstüne olan şeyler. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten dünyanın bence en tepedeki lideri diyebileceğimiz bir halde bulunuyor ve ondan öğrendiğimiz çok şey var. Aslında biz teşkilatçılığımızla övünüyoruz bir anlamda Genel Merkez'de ama onun da temelinde Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul'daki teşkilatçılık anlayışı var.

Cumhurbaşkanımız istişarelere çok önem veriyor. Her konuya ilişkin çok geniş istişarelerde ve çok yoğun istişarelerde bulunuyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul'u avucunun içi gibi bildiğini hepimiz biliyoruz. Aslında 18 Mayıs akşamı startı verdiğini biliyoruz. Hemen seçim bittiği anda başladığını bütün Türkiye biliyor.

Projeleri olan, tüm odağı İstanbul olan bir aktör olacak. Anketler yolumuzu aydınlatmak için, kamuoyuna dönük değil. Ocak ayı sonuna kadar ilçelerin tamamı bitecektir. MHP ile sıkı bir çalışma sürecindeyiz, sona yaklaşıyoruz” dedi.