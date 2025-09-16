AKP'nin CHP'yi çökertecek planı sızdırıldı! Ünlü gazeteci köşesinde yazdı...

CHP kurultay davasının ertelenmesinin ardından asıl konuşulanlardan biri ise davadan önce AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 13 Eylül’de bir etkinlikte yaptığı konuşmada CHP’ye ‘3K girdabında kıvranıyorlar’ diyerek, kavga, kaos ve kriz yorumunda bulundu. Nefes yazarı Aytunç Erkin ise bu açıklamayı Ankara’yı yakından takip eden bir isme sordu. O isim ise “Değişen bir şey yok. 14’ünde neyse süreç devam ediyor. 3K (Kavga-kaos- kriz) propagandası devam edecek ve 40 gün boyunca bunu işleyecek iktidar cenahı. Benim görüşüm iktidar CHP’nin oyunu anketlerde 24-25 görene kadar kurultay davası sürer” iddiasını dile getirdi.

KURULTAY DAVASI ERTELENDİ

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nın iptali için açılan davalar, Şubat 2025’te Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde birleştirildi. Mahkeme, süreç boyunca Yüksek Seçim Kurulu, Çankaya Seçim Kurulu ve CHP Genel Merkezi’nden çeşitli belgeler talep etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 12 kişi hakkında “oylamaya hile karıştırma” suçlamasıyla 1 ila 3 yıl hapis cezası istendi. Mahkeme, 15 Eylül 2025’te yapılan duruşmada “tedbir” kararı almadı ve davayı 24 Ekim 2025’e erteledi.

ERDOĞAN’DAN CHP’YE ‘3K’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül’de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen AKP Teşkilat Akademisi Kapanış Programı’nda yaptığı konuşmada, CHP’yi eleştirerek, “Bu muhalefet abandone olmuş vaziyettedir. 3K girdabında kıvranıyorlar. Nedir bu 3K? Kavga, kaos, kriz... Kriz ve koltuk kavgasıyla, kaosla bütünleştiler. İçeride-dışarıda gerilim üretmeden siyaset yapamaz hale geldiler,” ifadelerine yer verdi.

ANKARA’YI YAKINDAN TAKİP EDEN İSİM: İKTİDAR 40 GÜN BOYUNCA İŞLEYECEK

Nefes yazarı Aytunç Erkin ise Ankara’daki siyasi kulislerde, CHP kurultay davasının hukuki değil siyasi bir süreç olduğu yorumları yapıldığını aktardı. Ankara’yı yakından takip eden bir dostunun ise Erkin’e “Değişen bir şey yok. 14’ünde neyse süreç devam ediyor. 3K (Kavga-kaos- kriz) propagandası devam edecek ve 40 gün boyunca bunu işleyecek iktidar cenahı. Dün mahkeme davayla ilgili “benim görev alanım değil’ demedi, genel merkez lehine de Kılıçdaroğlu lehine de bir karar almadı. ‘Olağanüstü Kurultayı yapın’ dedi. Benim görüşüm iktidar CHP’nin oyunu anketlerde 24-25 görene kadar kurultay davası sürer” ifadelerini kullandı.