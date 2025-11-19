Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık Cumhuriyet gazetesine verdiği röportaj ve yaptığı paylaşımlar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 7 Ekim’de tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1999’da belediye başkanı olduğu dönemde dört ay Pınarhisar Cezaevi’nde tutukluyken yanı başında olan AKP'li Vekil Kocabıyık için şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

“Beni kimse cezaevine atarak susturamaz" diyen Kocabıyık, konuyla ilgili "Bu ülkede Anayasa’yı tanımayan hakimler ve savcılar var. Biz anayasal ve demokratik hukuk devleti için ülkemiz ve milletimiz için eskisinden daha fazla mücadele edeceğiz. Ben zaten tutuklanmazsam daha kötüydü. Bu benim için nişane” demişti.

Kocabıyık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Erdoğan’a söylediği “Kendine darbe yaptın” ifadeleriyle dikkat çekmiş, AKP’den ihraç edilmişti.

Erdoğan’ın bizzat şikayetçi olduğu Kocabıyık'ın 8 yıl hapsi isteniyor. İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek yargılamanın ilk duruşması 16 Aralık’ta görülecek.