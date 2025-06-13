AKP’nin Ferdi Zeyrek planı ortaya çıktı! CHP’li Başkanvekili açıkladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik akımına kapılarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Tele1’e konuk olan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP'ye gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek hakkında da bir çalışma yürütüldüğünü iddia etti.

"FERDİ BAŞKAN HAKKINDA RAPORLAR DOLANMAYA BAŞLAMIŞTI"

Günaydın bu iddiaları şöyle anlattı:

Sözlerine “İlk kez paylaşıyorum” diyerek başlayan Günaydın, “Ferdi Başkan'a bile, bir soruşturma kovuşturma sürecinin başlayabileceğini ben hissediyordum. Yani buna ilişkin duyumlar geliyordu, buna ilişkin raporlar dolanıyordu ortalıkta, öyle bir dalga dalga gelmek istiyorlar ki CHP ve belediyelerinin üzerine, radara Ferdi Başkan'ın da takılma olasılığı, o kervana onun da katılma olasılığı vardı” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Ferdi başkanın arkasında olduğunu gösterdiğini belirten Günaydın, “Kalabalığı gördünüz. Allah herkese uzun ömür versin ama herkese de böyle bir uğurlama nasip etsin. Bir laf var ya insan mezara yalnızca haysiyet götürüyor diye. Çok doğru. Mezara belediye başkanı olarak gitmiyorsun ya da mal mülk ile gömülmüyorsun, haysiyetin çok açık bir göstergesidir. Sağcısı solcusu, kadını erkeği, çocuğu yaşlısı, evladının arkasından başkanın arkasından ağladı. Nurlar içerisinde yatsın, onu hiç unutmayacağız. CHP Genel Merkezi'ne de bugün dev bir posteri asıldı. O hep bizle beraber olmaya devam edecek” dedi.

Bir ülkenin durumunun insanların nasıl öldüğü ile anlaşıldığına dikkat çeken Günaydın, “Koskoca belediye başkanı inanılmaz şekilde hayatını kaybetti. Orada bir havuz odası var. Elektrik akımı var. Oranın yüksek nemli bir bölge olması, o halde bütün o tesisatın o neme ve sıcaklığa dayanıklı olması lazım” ifadelerini kullanarak sözlerini sona erdirdi.