AKP'nin ihalelerini kapan Aziz İhsan Aktaş iflasın pençesinde. CHP'li 6 belediye başkanını tutuklatmıştı

CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonlarla gündeme gelen Aziz İhsan Aktaş’ın taşımacılık ve akaryakıt şirketleri mali krizde. İçkale Taşımacılık ve Elif LPG, toplam 3.8 milyar TL borçla konkordato başvurusu yaptı. Aktaş’ın şirketlerinin aldığı ihalelerin büyük kısmının AKP’li belediyelerden gelmesi, tartışmaları alevlendirdi.

1 YIL MÜHLET VERİLDİ

Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2 milyar TL sermayeli İçkale Sosyal Hizmetler Taşımacılık için 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Şirketin 2.3 milyar TL borcu bulunuyor. Bünyesinde “Kıymet Ana”, “Havva Ana” ve “Yeni Yüzyıl” adlı üç petrol gemisi olan şirket, borçlarını 36 ayda ve yüzde 25 fazlasıyla ödeyeceğini taahhüt etti. Gemilerin toplam değeri, 21.5 milyon dolar (yaklaşık 860 milyon TL).

Aktaş’ın bir diğer şirketi Elif LPG ve Akaryakıt AŞ, 1.5 milyar TL borçla konkordato talep etti. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 2 aylık ek süre tanıdı. Avrupa’nın en büyük akaryakıt istasyonunu işleten şirket, mali sorunlarla boğuşuyor.

TUTUKLANDI İTİRAFÇI OLDU

Aktaş, 13 Ocak’ta Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik operasyonda tutuklandı. İtirafçı olduktan sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı. Verdiği ifadeler, CHP’li belediye başkanları Rıza Akpolat, Hakan Bahçetepe, Kadir Aydar, Oya Tekin, Utku Caner Çaykara ve Zeydan Karalar’ın tutuklanmasına neden oldu. Ancak operasyonların yalnızca CHP’li belediyelere yönelmesi, siyasi motivasyon tartışmalarını beraberinde getirdi.

Aktaş’ın Ankara merkezli Bilginay Temizlik şirketi, 15 milyar TL’lik 388 ihale aldı. Bu ihalelerin yüzde 80’inin AKP’li belediyelerden geldiği belirtiliyor. Şirketin konkordato davası, Ankara 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde devam ediyor. Kayıtlı sermayesi 1 milyar TL olan şirket, kamu ihalelerindeki ağırlığıyla dikkat çekiyor.