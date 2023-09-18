AKP'nin kalesi Konya'da ilk anket. İşte Konyalıların siyasi parti tercihleri

ASAL Araştırma, AKP'nin yıllardır elinde tuttuğu Konya'da 2024 yerel seçimlerine ilişkin gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Anket kapsamında vatandaşlara oylarını hangi partiye verecekleri soruldu.
ASAL Araştırma, 2024 yerel seçimlerine aylar kala AKP'nin kalesi Konya'da düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı. Anket kapsamında Konyalılara, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oyunuzu hangi partiye vereceksiniz?" sorusu soruldu.
Ankete katılan vatandaşların yanıtları şöyle:
- AKP: Yüzde 50,5
- CHP: Yüzde 11,3
- MHP: Yüzde 10,2
- İYİ Parti: Yüzde 7
- Yeniden Refah Partisi (YRP): Yüzde 4,5
- HDP/YSP: Yüzde 3,8
- Diğer: Yüzde 3
- Kararsızım: Yüzde 5,1
- Cevap Yok: Yüzde 4,6
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