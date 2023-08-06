AKP'nin kalesi Konya'da vatandaş böyle isyan etti: Bundan sonra AKP'ye oy yok

Foseptik çukurunu kendileri temizleyen köylüler, iktidara seslendi. Amatör kamerayla çekilen videoda köylüler, "Meram Belediyesi nerede" diye sordu.

AKP’nin oy zamanında gelmesine tepki gösteren vatandaşlar, köylerinin şehir merkezine 15 kilometre mesafede olmasına rağmen otobüslerinin olmamasına tepki göstererek, “CHP'ye teslim edeceğiz ilçemizi” dedi.

80 yaşındaki köylü "80 yaşında bu kanalizasyonu temizliyorum. Benim oyum CHP’ye başka oy yok" dedi.

Bir başka köylü ise "Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorsunuz. İcraata gelince kimseyi görmüyoruz burada. Beş sene de bir uğranılmaz" diyerek tepki gösterdi.

Köylüler hizmet alamadıkları Meram Belediyesi'ne tepki göstererek "Bundan sonra AKP'ye oy yok" dedi.