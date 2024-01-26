AKP'nin kalesinde bayat ekmeğe de zam geldi. Taze ekmeğin zam oranını 2'ye katladı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'nin kalesinde bayat ekmeğe de zam geldi. Taze ekmeğin zam oranını 2'ye katladı
Kocaeli’nde aralık ayında ekmeğe gelen 50 kuruşluk zam, bayat ekmeği de etkiledi. Taze ekmeğin fiyatı 50 kuruş artarken, bayat ekmeğin fiyatı 1 lira arttı. Vatandaşlar bu duruma tepki göstererek, zam oranının neden farklı olduğunu sordu.

AKP'nin oy deposu olan Kocaeli'nde bayat ekmek de zamlandı. Taze ekmeğin 50 kuruş, bayat ekmek ise 1 TL zamlanması dar gelirli vatandaşları isyan ettirdi.

Vatandaşlar, “1 Ocak’tan itibaren geçerli olan ekmek zammıyla birlikte taze ekmek 7,5 liradan 8 liraya yükseldi. Normal ekmek 7,5 lira iken bayat ekmek 4 lira idi. Ekmeğe gelen 50 kuruşluk zam sonrası normal ekmek 8 lira, bayat ekmek ise 5 lira oldu" dediler.

"OY İSTEMEK İÇİN KAPIMI ÇALMASINLAR"

"Normal ekmeğe kuruşluk zam yapılırken, bayat ekmeğe bu kadar yüksek zam yapılması çok adaletsiz" diyen vatandaşlar "Üstelik ülkemizde bayat ekmeğin parayla satılması bile çok üzücü. İnsanlar bayat ekmek yemek zorunda kalıyorlar. Bu yoksulluk görmezden geliniyor ve bayat ekmeğe bile zam yapılıyor. Ayrıca 10 liradan satılan kepekli ekmeğin fiyatı da 2 lira artarak 12 lira oldu. Normal ekmeğe gelen kuruşluk zam, diğer ekmeklerin fiyatlarını da katladı” dedi.

Seçim üzerine yapılan zamma isyan eden bir vatandaş "5 kişilik bir aileyiz. Utanarak söylüyorum ama bayat ekmek yiyoruz. Çocuklarımız taze istiyor ama alım gücümüz yok diyemiyoruz. Daha sağlıklı böylesi diyerek onları kandırıyoruz. 1 TL zam kimilerine göre az gelebilir. Günde en az 10 ekmek giriyor evime. Şimdi her gün 50 TL ekmek parası vereceğim. Yazıklar olsun. Gelsinler kapıma benden oy istesinler" dedi.

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