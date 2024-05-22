AKP’nin kalesinde üst düzey istifa: Seçim sonuçlarından memnun değilim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memleketi ve ‘AKP’nin kalesi’ olarak nitelendirilen Rize’de İl Başkanı Hikmet Ayar, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Kararını parti binasında düzenlediği basın toplantısında açıklayan Ayar, seçim sonuçlarından kendilerinin de memnun olmadıklarını söyledi.

Ayar, 2019'da kaybettikleri 2 ilçe belediyesini 31 Mart yerel seçimlerinde kazanırken, kazandıkları 3 belediyeyi ise kaybettiklerini söyledi.

AKP’li Ayar, 2023 yılında yapılan 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından görevinden ayrılmak istediğini, ancak kendisine izin verilmediğini ve kongreleri yapmasının istendiğini dile getirdi.

Ayar’ın açıklaması şu şekilde:

"Kongreler ertelenince 'Yerel yönetimler seçimini de yapacaksın' dediler. Böylece bugünlere geldik. İki kere sözlü, iki kere de yazılı olarak görevden affımı istememe rağmen müsaade alamamıştım. 31 Mart seçimlerinde hem İl Genel Meclisi hem de belediye başkanlığı oylarında Rize'nin Türkiye birincisi olmasına rağmen kendimizi başarılı addetmiyoruz. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elini rahatlatmak adına 'Bu işi Rize'den başlatalım' diyerek il başkanlığı görevimden affımı istedim. Türkiye birincisi olan Rize'nin il başkanı olarak görevden affımı isteyerek bu süreci başlatmak istedim. Bu kararım, seçim sonuçlarından bağımsız alınan bir karardır. Ümit ediyorum ki Genel Merkezimiz bu sefer bu talebimi kabul edecektir."