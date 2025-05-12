AKP’nin kendi mahallesinden sert ayar! Terör örgütü PKK’nın fesih bildirisine...

Terör örgütü PKK, örgütü fesih ettiğini açıklamasının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu sefer AKP’nin kendi mahallesinden tepki geldi. AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar, sürecin sadece terör örgütü PKK ile tutulmasını eleştirirken, “Bildirideki soykırım ifadesi ise tarihi çarpıtmadır, kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK FESİH ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı meclise davet edip, ‘terör örgütünü lağvetsin’ açıklaması ile başlayan süreç, örgütün kendini sonlandırması ile devam ediyor. Süreçte bugün terör örgütü PKK, kongre sonrası örgütün fesih edildiğine dair bir açıklama geldi.

AKP’NİN KENDİ MAHALLESİNDEN SERT AYAR

Terör örgütü PKK’nın fesih kararı sonrası siyasi isimlerden tek tek değerlendirmeler gelmeye başlandı. AKP’li eski milletvekili Şamil Tayyar’dan sert tepki geldi. Tayyar, sürecin sadece terör örgütü PKK ile tutulmasını eleştirirken, bildirideki ‘soykırım’ ifadelerine “tarihi çarpıtmadır, asla kabul edilemez” yorumunda bulundu.

Tayyar’ın X hesabındaki paylaşımın tamamı şu şekilde;

“Terör örgütü PKK, fesih ve silah bırakma kararını kamuoyuna duyurdu. Karar, KCK’nın Türkiye kolu ‘PKK’ ile sınırlı tutuldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 100 yıllık tarihinde Kürtlere soykırım uygulamakla suçlandı. Öcalan’ın süreci yürütüp yönlendirmesi, demokratik siyaset hakkının tanınması ve hukuki güvence sağlanması istendi. Öncelikle şunu belirtelim. 47 yıldır kan ve gözyaşından beslenen bir terör örgütünün varlığını sonlandırması, kuşkusuz, tarihi kırılmadır, kıymetlidir. Bildirideki soykırım ifadesi ise tarihi çarpıtmadır, kabul edilemez. Taleplere ve kararın PKK ile sınırlı tutulmasına gelince. Süreci başından beri sağduyuyla takip eden Cumhurbaşkanımızın ferasetine güveniyorum. Devleti ve toplumu zaafa sürükleyecek, incitecek bir tutum içinde olmayacağını düşünüyorum. Nitekim, Cumhurbaşkanımızın bilgisi dahilinde açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in şu ifadeleri önemli: -Karar, Terörsüz Türkiye hedefi açısından önemli aşamadır. -Kararın, PKK’nın tüm şube ve uzantılarıyla illegal yapılarını kapsayacak şekilde somut olarak ve eksiksiz hayata geçirilmesi gerekir. -Devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri konusunda hiçbir tartışma yoktur. Bu yaklaşım, güven vericidir. Terör örgütünün ne istediğini değil, devletin ne yapmaya çalıştığını, sahadaki uygulamayı önemsiyorum.”