AKP'nin kurucusu Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi

AKP'nin Kurucu üyeleri arasında yer aldığını söyleyen bir vatandaş, muhabirin "Geçinebiliyor musunuz" sorusuna karşılık açtı ağzını yumdu gözünü.

AKP'nin kurucusu Erdoğan'ı sert sözlerle eleştirdi

AKP'nin kurucu üyelerinden birisi olduğunu söyleyen bir vatandaş, katıldığı sokak röportajında AKP'nin kötü ekonomi yönetimine ateş püskürdü. Partiden kaydını sildirdiğini ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy verdiğini söyleyen vatandaş, "Bu ülke bitmiş, batmış. Böyle 'Allahuekber' demekle, bilmem ne demekle bu iş olmuyor. Yani sömürünün bu kadarı da olmaz" dedi.

Trakya Tv'nin "Sizce yarın seçim olsa AKP'ye oy verir mi?" başlıklı sokak röportajı videosunda muhabirin bir vatandaşa "Ekonomiyi soruyoruz, geçinebiliyor muyuz?" diye sormasının ardından ilginç anlar yaşandı. AKP'nin kurucuları arasında yer aldığını söyleyen vatandaş, ekonomik duruma tepki gösterdi.

"Şaka mı yapıyorsun sen ya? Ne geçinmesi, AKP'nin kurucu üyelerinden birisiyim. İlk yüz bin kişi arasındayım, İstanbul Gaziosmanpaşa şubesi. Yıllarca 'ha' dedik 'iyi olur', 'ha' dedik 'iyi olur' yok babacım. En sonunda kaydımı sildirdim.

Maalesef bu seçimde ona oy verdik. Hani dedik ülke ekonomisi kötü, belki düzeltir, diğer partiden gelen insan ayarlayana kadar 5 yıl geçer. Yav gerçi beklemiyorduk bu kadar kötü olacağını ama beklediğimizden daha kötü artı burada ben sadece iktidara kızmıyorum, muhalefete de kızıyorum. İyi bir muhalefet olsa, bu kadar kötü olmaz ekonomi.

Bizde kızdığım bir olay var abiciğim, yol geçen hanı gibi gençlerimiz işsiz. Herkes yurt dışına kaçmak istiyor. İki tane çocuğum var benim. 30 yaşında birisi 27 yaşında birisi. Ya evlen, ölmeden önce bir mürüvvetini göreyim diyorum. Ya baba diyor, neyini evleneyim diyor. Bir ev 10 lira 15 lira.

Bugün genelde çalışan gençlerin aldığı asgari ücret yada bir tık üstü kardeşim bunun faturası var, mutfak masrafı var, bilmem nesi var. Ya bu hikayeye ya. Bu ülke bitmiş, batmış. Böyle 'Allahuekber' demekle, bilmem ne demekle bu iş olmuyor. Yani sömürünün bu kadarı da olmaz..."

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