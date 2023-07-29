AKP'nin oy deposunda simit ve poğaçaya dev zam. Fiyatı duyan 'yok artık' diyor

Konya’da nisan ayında gelen zamla birlikte fiyatı 7 liraya yükselen simit ve poğaçanın fiyatı yeni zamla birlikte 9 TL oldu. Kentte son 3 ayda simit ve poğaçaya gelen zam oranı yüzde 80’i buldu.

AKP'nin oy deposunda simit ve poğaçaya dev zam. Fiyatı duyan 'yok artık' diyor

Halktv'nin haberine göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 72.99 oy veren Konya'da simit ve poğaçaya ardı ardına zam geldi.

24 Nisan 2023 tarihindeki zamla fiyatı 5 liradan 7 liraya yükselen sade simit ve poğaça, yeni zammın ardından 9 TL oldu.

Kentte son 3 ayda simit ve poğaçaya gelen zam oranı ise yüzde 80’i buldu.

Konya’nın komşu kenti Karaman’da da simit ve poğaçaya zam geldi. Karaman’da sade simit ve poğaçanın fiyatı 6 liradan 8 liraya yükseldi.

Zamma tepki gösteren bir emekli "Sadaka gibi zam aldım. Ama benim aldığım zammın 3 katından fazlası simide yapıldı. Geçinemiyorum. Bırakın simidi bir dilim ekmeğin hesabını yapıyorum" diyerek yaşadıklarına isyan etti.

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