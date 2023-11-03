AKP'nin özelleştirdiği fabrikadan rekor kar. Zarar ediyor diye satılmıştı

2004 yılında 23 milyon 800 bin TL karşılığında Kiler/Torunlar ortaklığına satılan Kütahya Şeker Fabrikası, 2022 yılında 465 milyon 414 bin 620 TL, 2023 yılının ocak-eylül döneminde ise 197 milyon 593 bin 653 TL net kar açıkladı.

AKP'nin özelleştirdiği fabrikadan rekor kar. Zarar ediyor diye satılmıştı

AKP döneminde özelleştirilen Kütahya Şeker Fabrikası’nı 23,8 milyon TL’ye devletten satın alan ve Kiler/Torunlar ortaklığının Ocak-Eylül 2023 dönemi kârı belli oldu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kütahya Şeker Fabrikası 2022 yılında ise 465 milyon 414 bin 620 TL’lik net dönem kârına imza attı. Şirketin 2023 yılının ocak-eylül dönemindeki net kârı ise kayıtlara, 197 milyon 593 bin 653 TL olarak geçti. Böylelikle, Kütahya Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin 2022 ile Eylül 2023 dönemini kapsayan 21 aylık net kârı, 609 milyon 77 bin 194 TL’ye ulaştı.

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2018 yılında satışı gerçekleştirilen bazı şeker fabrikaları ve satış bedelleri ise şöyle sıralandı:

Bor Şeker Fabrikası: 336 milyon TL, Doğuş Yiyecek İçecek.

Kırşehir Şeker Fabrikası: 330 milyon TL, Tutgu Gıda.

Yozgat Şeker Fabrikası: 275 milyon TL, Doğuş Yiyecek İçecek.

Turhal Şeker Fabrikası: 569 milyon TL, Kayseri Şeker A.Ş

Ilgın Şeker Fabrikası: 637 milyon TL, Alteks Tekstil.

Alpullu Şeker Fabrikası: 150 milyon TL, Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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