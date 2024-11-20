AKP'nin 'özür' çağrısına Özgür Özel'den yanıt. Bütçe görüşmelerinde arbede yaşanmıştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaretinde İçişleri Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde Meclis koridorunda yaşanan ‘kayyım’ gerginliği hakkında konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sabırsız yaklaşımından dolayı arbedenin çıktığını belirten Özel, “Salona bir itiş kakışla salona girmeye çalışıyor. Sayın bakan yumruklaşma olduğunu söylemiyor. Sadece önde durup bir protesto yapma görüntüsü oldu. Sayın Bakan da aynı görüntülerin muhatabı oldu. Arbede meselesi birazda sayın bakanın sabırsız olmasından olmuş" dedi.

"ESENYURT'TAKİ GÖRÜNTÜNÜN TERSİ OLMUŞ"

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'i de hedef alan Özel, "Ortada bir özür olacaksa Abdullah Güler'in kamuoyunu yanıltacak bilgilerinden olacak. Esenyurt'taki çirkin görüntünün bir tersi yaşanmış. Bunun deneyimlenmesi de kıymetlidir" diye konuştu.

"BİZ ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Abdullah Güler ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri öncesi yaşanan olaylara tepki göstererek, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'den gerekli tutumu almayı beklediğimizi, bir özür beklediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.