AKP'nin skandal ismi Ramazan Can hakimlik mülakatında başkanmış!

Adalet sistemine dair tartışmalı kararlar ve torpil iddiaları gündemi sarsmaya devam ediyor. 2021 yılında Türkiye Gençlik Vakfı’na (TÜGVA) ait belgelerin sızdırılmasıyla yargıdaki kadrolaşma iddiaları güçlendi. Listelerde yer alan bazı isimlerin torpille hâkim ve savcı yapıldığı öne sürüldü, bu durum kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Hâkim olmak isteyenlerin önce yazılı sınav, ardından mülakat sürecine girmesi gerekiyor. Ancak mülakatlarda liyakat yerine torpilin belirleyici olduğu iddiaları sıkça gündeme geliyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın iddiasına göre, 2024 yılı Hâkimlik Mülakat Kurulu’nun başkanlığını, Adalet Bakan Yardımcısı ve eski AKP milletvekili Ramazan Can’ın yürüttü. Can, komisyon başkanlığı yaptığını doğrularken, kızının da bu süreçte hâkim adayı olduğunu öne sürdü.. Can, bu duruma yönelik “Milletvekili olduğum dönemde mülakata girdi, yazılı sınavlardan yüksek puanlar aldı” ifadelerini kullandı.

Kurulda yer alan diğer isimler ise şu şekilde sıralandı:

Adalet Bakan Yardımcısı

Teftiş Kurulu Başkanı

Ceza İşleri Müdürü

Hukuk İşleri Müdürü

Personel Genel Müdürü

HSK Genel Sekreteri

Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulu’ndan bir üye.

TORPİL YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ramazan Can’ın 2024 yılı başında Yargıtay binasında düzenlenen bir program sırasında, torpil mesajlarıyla ilgili yazışmaları FOX TV kameralarına yansımıştı. Can’ın gelen mesajlara yanıt verdiği ve bazılarını özel kalem müdürüne ilettiği görülmüştü.