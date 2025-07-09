AKP’ye bir büyük darbe daha! Anket sonuçları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’ye bir büyük darbe daha! Anket sonuçları ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin “birinci” olduğunu iddia ederek, CHP’nin ikinciliğe gerilediğini öne sürdü. Saros Araştırma’nın yeni anketinde ise AKP’nin oyu yüzde 30’un altında çıkarken CHP yine birinci parti olarak yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP’nin birinci parti olması diye bir durum söz konusu değil,'' diyerek kendilerinin de anketler yaptırdıklarını belirtti ve “Şu anda Türkiye'de birinci parti AK Parti'dir” dedi.

Yeni gelen anket ise Erdoğan’ın dediği gibi AKP’yi değil CHP’yi birinci parti olarak tespit etti.

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan CHP, o günden bu yana yapılan tüm anketlerde birinci parti olarak yer almıştı.

Erdoğan’ın aksini iddia eden sözlerinden sonra gelen yeni ankette de durum değişmedi.

Saros Araştırma’nın yeni anketinde ise AKP’nin oyu yüzde 30’un altında çıkarken CHP yine birinci parti olarak yer aldı.

Saros Araştırma anketinde CHP yüzde 32,3 oy alırken AKP ise yüzde 29,2 de kaldı.

İşte o anket:

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