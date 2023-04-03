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AKP’ye bir şok da en güvendiği kesimden geldi. Desteklerini çekiyorlar

AKP oy deposu olarak gördüğü kadınların artık ilk tercihi değil.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 11:24
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AKP’ye bir şok da en güvendiği kesimden geldi

AKP’ye bir şok da en güvendiği kesimden geldi. Desteklerini çekiyorlar
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Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) hazırladığı “Kadınların Ekonomik ve Toplumsal Yaşamdaki Sorunları Araştırma Raporu”nda kadınların oy tercihlerindeki değişim ortaya kondu.

Filiz Pehlivan’ın yetkinreport.com’daki yazısında aktardığı rapora göre, 2018 milletvekili genel seçiminde, katılımcıların yüzde 38,3’ü AKP’ye, yüzde 27,8’i CHP’ye oy vermişken; araştırmanın yapıldığı tarihlerde (2022 sonu) oy tercihlerinde değişiklik oldu. Raporda, “Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz” sorusuna verilen cevapların yüzde 30’u CHP’yi işaret ederken, AKP’nin oy oranının yüzde 26,6’ya düştüğü görüldü.

2018 milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy veren kadınların yüzde 7,8’i CHP’ye kaydığı görüldü.

KADINLARIN YÜZDE 60,3'Ü MUTSUZ
Pehlivan’ın yetkinreport.com’daki yazısında raporun içeriğine ilişkin aktardığı bilgiler şöyle:

"CHP’ye oy veren kadınların yüzde 79,1’i, hâlâ CHP’ye oy vermeyi düşünürken, yüzde 2’si yeni bir seçimde AKP’ye oy verebileceğini söylemiş. Rapora göre, en büyük oy kaybı ise MHP’de yaşandı. MHP, daha önce kendisine oy veren kadınların yüzde 72,1’inin oyunu kaybetmiş. 

Rapora göre, kadınların yüzde 60,3’ü mutsuz. Bu oran muhalefet partilerine oy veren kadınlarda daha yüksek. HDP’ye oy veren kadınların yüzde 86,8’i, CHP’ye oy veren kadınların ise yüzde 74,1’i Türkiye’de yaşayan bir kadın olarak mutsuz olduğunu ifade ediyor."
 

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