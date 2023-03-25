AKP’ye kötü haber Metropoll’den geldi. Metropoll AKP’nin Ocak ayından Mart ayına kadar kaybettiği oy oranını açıkladı

Sencar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2023 yılının ilk üç ayının kaybedeni AKP, kazananı Memleket Partisi oldu" ifadelerini kullandı.

Ankete katılanların siyasi tercihlerine ilişkin sonuçları paylaşmayan Sencar, MHP'nin oy oranının "stabil olduğunu" söyledi. Ancak, AKP'nin 5 puan kaybetmesinin, özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sıkıntılara bağlanabileceği belirtiliyor.

AKP'nin 2023 yılında yapılacak olan genel seçimler için hazırlıklarını sürdürdüğü bir dönemde, yaşanan bu oy kaybının parti içinde endişe yarattığı ve seçmenin tekrar kazanılması için çalışmaların hızlandırıldığı ifade ediliyor. Ayrıca, muhalefet partilerinin de AKP'ye karşı daha aktif bir tavır sergilediği ve seçmenin dikkatini çekmeye çalıştığı görülüyor.

Memleket Partisi'nin ise özellikle son dönemde yaptığı siyasi hamlelerle dikkat çektiği ve seçmenin ilgisini artırdığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda, parti lideri Muharrem İnce'nin katıldığı bir televizyon programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler ve partisinin hedefleri ile ilgili açıklamalar yapması da partiye olan ilgiyi artırmıştı.

Son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler ve ankete yansıyan sonuçlar, 2023 genel seçimlerinin oldukça çekişmeli geçeceği ve siyasi arenada yeni dengelerin oluşabileceği yönünde yorumlanıyor.