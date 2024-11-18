AKP'ye yakın iş insanının 40 yıllık inşaat şirketi iflas etti. 47 kişi evini alamadı aynı daireyi başkalarına sattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
AKP'ye yakın iş insanının 40 yıllık inşaat şirketi iflas etti. 47 kişi evini alamadı aynı daireyi başkalarına sattı

Kayseri’de AKP’ye yakın müteahhit Suat Altın’ın sahibi olduğu Suat Altın İnşaat iflas etti. Suat Altın’dan daire alanlar, bu senenin ocak ayında evlerin kendilerine teslim edilmediğini, hatta aynı dairelerin başkalarına da satıldığını ileri sürdü.

Kayseri'nin dev şirketleri arasında gösterilen ve 40 yıl önce kurulan Suat Altın İnşaat iflas etti. Kayseri Genel İcra Dairesi Müdürlüğü tarafından verilen ilanda;

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"Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 21.10.2024 tarih ve 2024/360 Esas sayılı Hüküm Özeti ile Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğünün 30172 sicil numarasında kayıtlı Suat Altın Yapı Malzemeleri İnşaat Taahhüt Turizm Emlak Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına, iflasın 21.10.2024 günü saat 11:39 itibariyle açılmasına karar verilmiştir.

Müflisin iflas tedbir ve tasfiye işlemlerine dairemizin yukarıda yazılı iflas dosyasından başlanılmıştır. İcra ve İflas Kanununun 166. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur” ifadelerine yer verildi.

Kayseri’de AKP’ye yakın müteahhit Suat Altın’ın inşaat şirketinden daire alanlar, bu senenin ocak ayında evlerin kendilerine teslim edilmediğini, hatta aynı dairelerin başkalarına da satıldığını belirterek “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

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