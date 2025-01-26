AKP'ye yakın isimden flaş kulis bilgisi! Erdoğan'ın biletini keseceği isimler...

Nefes yazarı Aytunç Erkin, son yaşanan olayların Ankara koridorlarında iktidarı yakından takip eden bir isimi bile öfkelendirdiği söyledi. Erkin, o isimle yaptığı konuşmada çarpıcı ifadeler ortaya çıktı. AKP’ye yakın ismin, “Aslında kabine tam anlamıyla dökülüyor. Süreçte kabine revizyonu olur” söylemi Ankara’da büyük ses getirdi.

“SÜREÇTE KABİNE REVİZYONU OLUR”

AKP’nin 22 yıllık iktidarlığı geçtiğimiz yıl yerel seçimlerde sona ermişti. Bu noktada AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti içerisinde değişimlerin olacağını bir uçak gezisinde gündeme getirmişti. O günden bugüne ise kabinede revizyon tartışmaları gündeme gelmeye devam ediyor. Ancak son yaşanan Bolu faciası değişikliği gündeme tekrar getirdi. Nefes yazarı Aytunç Erkin, olayların Ankara koridorlarında iktidarı yakından takip eden bir ismin, son yaşanan olaylarda öfkeli bir biçimde, "Aslında kabine tam anlamıyla dökülüyor. Süreçte kabine revizyonu olur” söylemi dikkat çekti.

“TAM ANLAMIYLA DÖKÜLÜYOR”

Erkin, AKP’ye yakın isim ile yaptığı konuşmayı şu şekilde paylaştı;

“Balıkesir patlaması sabah 8’de oldu. İçişleri Bakanı, Anadolu Ajansı’ndaki televizyon programını bile iptal etmedi. Kahvaltısını yaptı, televizyona çıkıp ülkenin huzurundan filan söz etti. Sonra yetmedi illa özel uçak istedi. Özel uçağı beklediler, hazır olsun diye Esenboğa havalimanında. Olay yerine intikal ettiğinde saat 14.15 idi. Bolu yangını gece saat 03.27’de oluyor. İçişleri Bakanı nasıl olur da yedi saat sonra olay yerine gider? Tamam yayın yasağı aldın ama kamuoyunu net bir şekilde neden bilgilendirmiyorsun? Aile Yılı ilan ettikleri 2025’e aileler yok edilerek girdik. Aile Bakanı yine kayıp. İzmir’de 5 çocuğun bir evde yanarak öldüğü saatlerde Aile Bakanı Meclis’te AKP milletvekilinin Oxford mezuniyeti için pasta kesiyor. Yine Aile Bakanı’nın eşi Yunus Emre Vakfı’ndaki tutuklamalarla gündem olan yolsuzluk skandalından yakayı sıyırmak için istifa ettiriliyor. Kültür Bakanlığına bağlı iki kurum, Alevi Başkanlığı ve Yunus Emre Vakfı, cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve skandallarıyla anılıyor. Aslında kabine tam anlamıyla dökülüyor. Süreçte kabine revizyonu olur!”