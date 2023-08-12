AKP'ye zam yaptıran elektrik şirketleri, devlete olan borçlarını ödemedi

Vatandaşların bir fatura dahi ödemese elektriği kesilirken, elektrik dağıtım şirketleri TEİAŞ’a iletim hatlarını kullandıkları için ödemeleri gereken bedeli ödemiyor.

KAYNAK: ANKA
AKP'ye zam yaptıran elektrik şirketleri, devlete olan borçlarını ödemedi

Elektrik dağıtımının özelleştirilmesi ile birlikte 21 elektrik dağıtım bölgesi oluşturuldu ve her bölge için bir elektrik dağıtım şirketi kuruldu. Ancak dağıtım şirketlerinin devlete olan borcu 15 milyar liraya ulaştı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “Geçim sıkıntısı nedeniyle faturasını ödeyemeyen vatandaşın elektriği kesilirken, şirketlerin kamuya olan borçlarını ödememesi kabul edilemez” dedi.

GÖZ YUMULUYOR

Arslan, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde “Dağıtım şirketleri aynı sahiplik yapısına sahip görevli tedarik şirketi adı verilen yan şirketler kurarak, ayrı bir kazanç kapısı daha elde ettiler” ifadesine yer verdi.

Arslan, şunları kaydetti:

Vatandaşlardan milyarlarca lira dağıtım bedeli toplayan şirketler iletim hatlarını kullanmaları nedeniyle TEİAŞ'a ödemeleri gereken bedelleri ödemedi ve borç miktarı da 15 milyar TL'ye ulaştı. Geçim sıkıntısı nedeniyle faturasını ödeyemediği için vatandaşın sayacı kapatılırken, vatandaşın faturası içinde iletim bedelini de vatandaştan tahsil eden şirketlerin, TEİAŞ'a yani kamuya borçlarını ödememesi kabul edilemez. Vatandaşın borcu olduğunda her türlü icra ve tahsil yoluna gidilirken, şirketlerin kalitesiz hizmetlerine ve borçlarına göz yumuluyor

“Şirketler iletim bedellerini kamuya ödemeyerek ve bunu düşük faizli finansman olarak kullanıyor” diyen Arslan önergede “Dağıtım şirketlerinden kamunun alacakları neden icra yoluyla alınmıyor? Bu çifte standardın sebebi nedir?” diye sordu.

CHP'li vekil Ednan Arslan, önergesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a şu soruları sordu:

Dağıtım şirketlerinden kamunun alacakları neden icra yoluyla alınmıyor? Bu çifte standardın sebebi ne? TEİAŞ'a iletim bedelini ödemeyen ve borçlu durumda olan dağıtım şirketleri hangileridir? Borçlarını ödemeyen dağıtım şirketlerine ne gibi yaptırımlar uygulanmaktadır? İcra yoluna ya da idari başka önlemlere başvurulacak mıdır?

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