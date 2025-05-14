AKP'yi çıldırtacak anket sonuçları! Her şey ortaya çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'yi çıldırtacak anket sonuçları! Her şey ortaya çıkardı

Ser Araştırma Şirketi, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın tutuklanmasıyla ilgili vatandaşa düşüncesi soruldu. İmamoğlu’na destek yüzde 58 Özdağ’a destek ise yüzde 52 çıktı.

Ser Araştırma Şirketi, 2-5 Mayıs tarihleri arasında, 26 İlde 2 bin 10 seçmenle CATİ yöntemiyle (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket), güven aralığı yüzde 95, hata payı ise ±%1,95 olarak belirlenen anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

Katılımcıların yüzde 58,80'i İmamoğlu'nun tutuklanması "yanlış buluyorum" yanıtını verirken, "doğru buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 28,35 oldu. Katılımcıların yüzde 12,85'i ise "fikrim yok" yanıtını verdi.

Öte yandan katılımcılara, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması ile ilgili genel kanaatiniz nedir?" sorusu yöneltilirken; "yanlış buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 52,25 olurken, "doğru buluyorum" diyenlerin oranı yüzde 32,10 oldu. Katılımcıların yüzde 15,65'i ise "fikrim yok" yanıtını verdi.

Son Haberler
Erman Toroğlu'ndan Okan Buruk yorumu
Erman Toroğlu'ndan Okan Buruk yorumu
İtalya’da kupanın sahibi Bologna: 51 yıllık hasrete son verdiler
İtalya’da kupanın sahibi Bologna: 51 yıllık hasrete son verdiler
ABD Başkanı Trump, Katar'dan destek istedi
ABD Başkanı Trump, Katar'dan destek istedi
Osimhen transferine açıklık getirdi: Kalacak mı?
Osimhen transferine açıklık getirdi: Kalacak mı?
Hande Ataizi'nden yıllar sonra gelen itiraf!
Hande Ataizi'nden yıllar sonra gelen itiraf!