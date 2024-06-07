AKP’yi karıştıracak değişim çıkışı: En tepeden başlamalı

Düzenleme: Ramazan Süzen
AKP’yi karıştıracak değişim çıkışı: En tepeden başlamalı

Değişim tartışmalarının devam ettiği AKP’de Mehmet Metiner’den bomba etkisi yaratacak bir çıkış geldi. İşte detaylar…

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yıllar sonra ikinci parti konumuna gerileyen AKP'de reform tartışmaları Ankara kulislerini hareketlendirdi.

AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, partide bir reform hazırlığına işaret ederken, AKP'nin Kızılcahamam kampında ise reform konusunda Erdoğan'ın onayının alındığı iddia edilmişti.

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Değişim tartışmaları devam ederken bir değerlendirme de eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. Metiner, değişimin tepeden başlaması gerektiğini bek "Tepede değişim olmadan altta yapılacak hiçbir değişim şifa olmaz" ifadesini kullandı.

Değişimin tepeden başlaması gerektiğini söyleyen Metiner'in tepeden kimleri kast ettiği belli olmasa da AKP'de henüz suların durulmadığını ortaya çıkıyor.

Metiner'in paylaşımı şöyle:

"AKP'de de değişim tepeden başlamalı. Tepede değişim olmadan altta yapılacak hiç bir değişim sadre şifa olmaz. O yüzden genel merkez yönetiminin belirleneceği kongre öncesinde yapılacak alttaki teşkilat değişimleri yeni kırgınlıkların veya savrulmaların önünü açmaktan öte bir sonuç doğurmaz."

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