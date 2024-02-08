AKP’yle görüşecekleri iddia edilmişti. Yeniden Refah’tan açıklama geldi

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir için kendi adaylarını çıkaracağını duyuran Yeniden Refah Partisi’nin (YRP), İstanbul için AKP ile görüşeceği iddia edilmişti. Yeniden Refah Partisi’nin Basın Danışmanı Şerif Varol, yaptığı açıklamada, ittifak girişimleri konusunda ileri sürülen yeni görüşme iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

İki partinin de heyetlerinin bir araya gelmeyeceğini net bir şekilde aktaran Varol, "YRP, adaylarını duyuracak" dedi. Fatih Erbakan’da 3 Şubat günü yerel seçime kendi adaylarıyla gireceklerini duyurmuştu.

Varol, “heyetler arası” vurgusuyla, liderler arasında yapılabilecek görüşmelere kapıyı kapatmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan arasında yeni bir görüşme olabileceği ileri sürülmüştü.