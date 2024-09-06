Akraba iki aile arasında silahlı taşlı ve sopalı kavga: 10 yaralı

Kaynak: DHA
Akraba iki aile arasında silahlı taşlı ve sopalı kavga: 10 yaralı

Mardin'de yerel seçimlerde muhtar adaylığı sebebiyle aralarında husumet başlayan iki ailenin silahlı, taşlı ve sopalı kavgasında 10 kişi yaralandı.

Saat 14.00 sıralarında Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 31 Mart tarihinde yapılan 'Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde muhtar adaylığı sebebiyle husumetli olan akraba iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma büyüyüp tabanca, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. F.Ç., U.Ç., S.Ç., A.Ç. M.Ç., H.Ç. ve N.Ç. silahla, N.Ç., M.Ç. ve A.Ç. de vücutlarına aldıkları darbeler sonrası yaralandı.

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İhbar sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, şehirdeki hastanelere kaldırılıp tedavi altına alındı. Yaralılardan göğüs bölgesine isabet eden kurşunla ağır yaralanan F.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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