Akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu

Kaynak: İHA
Akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu

Bursa'da yaşanan aile içi anlaşmazlık, şiddetli bir çatışmaya dönüştü. Silahına davranan bir genç, kendi amcasını ve kuzenini yaraladı.

Bir aile anlaşmazlığı, Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Hamitler Mahallesi'nde bulunan Sevgi Sokak'ta şiddet olayına dönüştü. İki aile arasındaki gerginlik, fiziksel bir çatışmaya evrildi. Kerem, Yusuf ve Baran K. isimli şahıslar, aile büyükleri Hüseyin K. ve kuzenleri Naif K.'ye saldırarak yaraladılar. Olay esnasında Yusuf K.'nin silah kullanması sonucu iki aile üyesi vuruldu. Çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine hızla sağlık ve emniyet güçleri yönlendirildi. 3 zanlı olay mahallinden uzaklaşırken, yaralılar hızla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenlerken, yaralıların durumunun stabil olduğu bildirildi.

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