﻿Hayvan otlatma tartışmasında kan aktı

Olay, Hacınabi Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esençay Mahallesi'nde bulunan arazide hayvan otlatma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan Cafer U. ile Hakan Ç. ve Selçuk Ç. karşılaştı. Akrabalar arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre, Cafer U. tartıştığı kişilere silahla ateş etti. Açılan ateş sonucu Hakan Ç. ve Selçuk Ç. yaralandı. Yaralardan Hakan Ç. özel bir hastaneye, Selçuk Ç. de Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selçuk Ç. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan Cafer Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)