Akrabalar arasındaki miras kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Olay, Akhisar Ulucami Mahallesi 375 Sokak'ta meydana geldi. Akraba oldukları ve aralarında miras dolayısıyla husumet olduğu öğrenilen F.A. (19) ile Halil A. (31) sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.A. yanındaki bıçakla Halil A’yı bıçaklayarak ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli F.A’yı gözaltına alınırken, sağlık ekipleri de yaralı Halil A’ya ilk müdahalenin ardından Akhisar’da özel bir hastaneye kaldırdı. Halil A. burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

