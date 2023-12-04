Akrabaları tarafından ulaşılamayan şahıs evinde ölü bulundu

Olay, Nazilli’de Sümer Mahallesi 54 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 70 yaşındaki Yusuf Aksoy'dan uzun süre haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, itfaiye ekiplerinin merdivenli aracı yardımıyla şahsın yaşadığı eve balkon tarafından giriş yaptı.

ASILI HALDE BULUNDU

Aksoy evin içinde iple asılı halde bulunurken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Acı haberi alan yakınları yasa boğuldu. Aksoy'un cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

